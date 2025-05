David Beckham je z razkošnim praznovanjem proslavil svoj 50. rojstni dan, na tem pa ni bilo njegovega sina Brooklyna. To je spet razpihalo govorice o razdoru med najstarejšim sinom zakoncev Beckham in preostankom družine.

David in Victoria Beckham sta na družbenih omrežjih delila fotografije s praznovanja nogometaševega 50. rojstnega dne. "Ustvarjanje posebnih spominov z družino in prijatelji. Rada vas imava," sta zakonca Beckham zapisala v skupni objavi na Instagramu, v kateri sta nanizala fotografije s prijatelji in družino, predvsem svojimi otroki - med njimi pa ni njunega najstarejšega sina Brooklyna. V oči bode tudi to, da sta ob fotografiji označila sinova Romea in Cruza ter hčer Harper, ne pa tudi Brooklyna.

Odsotnost Brooklyna in njegove žene Nicole Peltz na Beckhamovi rojstnodnevni zabavi je znova podžgala govorice o nesoglasjih v družini Beckham. Te so se začele že leta 2022 ob poroki Brooklyna in Nicole, ko so tabloidi poročali, da naj bi se sprli nevesta in tašča Victoria Beckham, zdaj pa naj bi počilo med Brooklynom in njegovim mlajšim bratom Romeom.

Brooklyn in njegova žena Nicola nista prišla na rojstnodnevno zabavo Davida Beckhama. Foto: Profimedia

Po poročanju spletnega tabloida TMZ je 26-letni Brooklyn jezen na 22-letnega Romea zaradi zveze z manekenko Kim Turnbull, saj se je z njo v preteklosti videval tudi on.

Brooklyn je sicer dolgo veljal za ponosnega starejšega brata. "Lepo je bilo odraščati z brati in sestro, ki so mi blizu po starosti. Zelo smo povezani," je leta 2022 dejal za hongkonški Vouge, "Harper je najglasnejša, Cruz je najbolj smešen, Romeo pa najbolj energičen."