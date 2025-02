Najstarejši Beckhamov sin se navdušuje nad Luko Dončićem

25-letni Brooklyn Peltz Beckham, najstarejši sin nekdanjega vrhunskega angleškega nogometaša Davida Beckhama, je prvenec slovenskega košarkarja Luke Dončića – med datumoma njunih rojstev je le nekaj dni razlike – v dresu LA Lakers v noči na torek spremljal od blizu. To je tudi javno delil na svojih družbenih omrežjih.

"Najlepša hvala za lep sprejem in dobrodošel v Los Angelesu, Luka Dončić," je zapisal najstarejši sin Davida Beckhama Brooklyn.

Ob zapisu je delil tudi fotografije z igrišča v areni Crypto.com, kjer je poziral z Dončićevim dresom s številko 77 in ob tem ni skrival nasmeha. Domačo tekmo, na kateri so LA Lakers visoko premagali ekipo Utah Jazz, si je Beckham poleg številnih drugih slavnih obrazov ogledal tik ob robu igrišča.

Zakonca naj bi večino časa živela v Los Angelesu

Brooklyn Peltz Beckham se je tekme Jezernikov udeležil kot ambasador znamke pijač Poppi. Zakonca Peltz Beckham, Brooklyn je z Nicolo Anne poročen od leta 2022, naj bi po poročanju revije Hello še vedno večino časa preživela v Los Angelesu, saj jima tako narekujejo tudi njune službene obveznosti. Pred leti sta živela v vili na Beverly Hillsu. Njun prvi skupni dom, okoli 11 milijonov dolarjev (10,6 milijona evrov) vreden dvorec, ki se je ponašal s petimi spalnicami, strešno teraso, bazenom in sobo za jogo, pa sta pred slabimi tremi leti prodala.

Da se družina Beckham navdušuje nad Los Angeles Lakers, ni neznanka, niti skrivnost. David Beckham je svoje sinove večkrat pripeljal na ogled košarkarskih tekem, ko je med letoma 2007 in 2012 še kot profesionalec igral za nogometni klub LA Galaxy. Na fotografiji s sinovoma Romeom in Cruzom med tekmo Jezernikov leta 2014. Foto: Guliverimage

"Nekoč sva res imela hišo v LA, a sva jo prodala, ker sva si mislila, 'Oh, za nekaj časa bova šla na Florido'. In potem sva si rekla: 'Ne, samo šaliva se, zaradi službe morava biti v LA.' To je bilo tako neumno iz najine strani," je za Cosmopolitan spregovorila Nicola.

Zakonca si želita v prihodnosti v Los Angelesu varčevati in kupiti skupno sanjsko hišo, čeprav sta oba že večkrat povedala, da bi se, če ne bi bilo to povezano z njunimi posli, takoj preselila v New York. V požarih, ki so v preteklem mesecu pustošili v mestu angelov, pa njun dom, kjer naj bi trenutno živela, ni bil neposredno ogrožen.

Preberite še: