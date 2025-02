Dva navijača v slovenskem dresu Luke Dončića so varnostniki predčasno pospremili iz dvorane na tekmi Dallas Mavericks – Sacramento Kings. Kletvic in pozivov, naj Nico Harrison odstopi, je imel sredi tekme dovolj tudi nekdanji prvi mož kluba Mark Cuban, ki se je proti enemu od navijačev zadrl: "Je..., utihni in se usedi!"

Dallas je na zadnjih desetih tekmah izgubil petkrat. Foto: Reuters Sama pozitivna čustva minulo noč v Crypto.com Areni (nekdanji Staples Center) v Los Angelesu, ko je Luka Dončić prvič zaigral za domače Lakerse, ogromno negativnih pa v American Airlines Centru v Dallasu, kjer se številni navijači še naprej ne morejo sprijazniti z dejstvom, da se je vodstvo kluba odreklo slovenskemu košarkarskemu virtuozu. Okoli tisoč ljudi je proti športnemu direktorju Nicu Harrisonu protestiralo pred dvorano pred sobotno tekmo, na ponedeljkovi, ki so jo Mavericks s 128:129 izgubili proti Sacramento Kings, pa so nekateri svojo jezo nad Harrisonom pokazali tudi na tribunah. "Odpustite Nica" in številne kletvice je bilo tako slišati s tribun, dva navijača, ki sta imela oblečena Lukov dres slovenske reprezentance, so varnostniki zaradi žaljivk in napisov, ki niso v skladu s pravili lige NBA, odstranili iz dvorane.

Eden od navijačev je "odpustite Nica" zavpil, ko so ga pokazali na velikem ekranu:

Cuban: Je..., utihni in se usedi!

Mark Cuban Foto: Reuters Nico Harrison je izpustil sobotno tekmo, na ponedeljkovi je sicer bil, a ni sedel ob robu parketa kot običajno. Je bil pa na svojem mestu ob robu igrišča nekdanji večinski lastnik Mavericksov Mark Cuban. Vemo, kako rad ima Luko in je tudi povedal, da se z Lukovo menjavo v Lakerse za Anthonyja Davisa ne strinja. Je pa vseeno tudi njemu prekipelo ob kletvicah in pozivih k odstopu Harrisona. "Je..., utihni in se usedi!" se je Cuban zadrl enemu od navijačev, poroča ESPN.

Za zdaj ni jasno, zakaj je trener Jason Kidd izpustil novinarsko konferenco po tekmi, čeprav so se je trenerji vedno primorani udeležiti. Jezo navijačev je komentiral Klay Thompson. "Naša naloga je, da jih prepričamo, da so pred nami dobri časi, ne samo leto, tudi v prihodnjih sezonah. Razumem, da navijači marsikaj govorijo. Tudi sam sem bil navijač in še vedno sem. Če se ne bi strinjal z menjavo, bi tudi glasno povedal svoje mnenje. To je tudi čar športa, da si kdaj pa kdaj glasen."

Medtem so v Los Angelesu navdušeni, da so dobili Luko Dončića: