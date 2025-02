Zaročenka in hčerka Luke Dončića na njegov debi v posebni opravi

Krstni nastop Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakers je v športnih krogih danes tema pogovorov številka ena. Njegov prvenec so si mnogi njegovi najbližji ogledali v živo, poleg očeta Saše Dončića sta bili v dvorani tudi njegova zaročenka Anamaria Goltes in hčerka Gabriela.

Življenjska sopotnica Luke Dončića Anamarija Goltes in njuna hči Gabriela sta tako kot večina v dvorani Crypto.com nosili dres z napisom Dončić in njegovo številko 77, mala Gabriela pa je v čast znameniti franšizi v laseh nosila pentljici v vijolični in rumeni barvi.

Luka Doncic's family and Dirk Nowitzki are in the building for his Lakers debut 👋 pic.twitter.com/uBpOM07NV3 — Dime (@DimeUPROXX) February 11, 2025

Goltesova je fotografiji delila na svojem profilu na Instagramu, zraven pa dopisala: "Novo poglavje". Selitev v mesto angelov je za mlado družino s tremi kužki zagotovo velik zalogaj.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes