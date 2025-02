Luka Dončić razkril, kakšno priložnost mu je ponudil LeBron James #video

Če je kdo dvomil o kemiji med prvim zvezdnikom LA Lakers LeBronom Jamesom in novincem v klubu Luko Dončićem, se je uštel. James je Dončića brez težav sprejel v ekipo, da s prihodom košarkarja, ki mu bo bržkone slej ko prej predal štafetno palico, nima nobenih težav, pa je dokazal že večkrat.

Dončić je na novinarski konferenci po prvi tekmi v dresu Jezernikov razkril, da mu je James na dan tekme poslal sporočilo, v katerem mu je ponudil, da je na predstavitvi ekipe poklican kot zadnji, se pravi najpomembnejši del moštva, kar je običajno čast, ki je je deležen James.

“Shows what kind of person he is. He let me have my moment, so I really appreciate it”



Luka says Lebron txtd him about being introduced last during the starting lineup 💜 pic.twitter.com/eUh285pMAr — Luka Updates (@LukaUpdates) February 11, 2025

"To kaže, kakšen človek je. Pustil mi je svoj trenutek, zato ga resnično cenim ... Od zdaj naprej bo on zadnji na predstavitvi," je napovedal Dončić in kot najljubši del tekme izpostavil prav trenutek, ko je v areni Crypto.com prvič pritekel pred domače navijače.

"Koliko navijanja je bilo v dvorani, bilo je popolnoma neverjetno, zato bi rekel, da je bil to moj najljubši del. Vsi so navijali. Cenim tudi potezo ekipe, da so po dvorani razstavili vse moje drese. To je res neverjetno," je hvalevredno potezo pohvalil Dončić, ki se več kot očitno v novi ekipi že počuti kot doma.

Luka says LeBron texted him about the intros Monday morning and said they would do whatever order Luka wanted. Luka told LeBron tonight he would like to go last and then it can go back to the old order. “He let me have my moment” https://t.co/kxBcFvINfJ — Dave McMenamin (@mcten) February 11, 2025

Na novinarski konferenci je odgovarjal v treh jezikih, večinoma v angleščini, pa tudi v španščini in slovenščini. V Los Angelesu je tudi novinar Ekipe24 Andrej Miljković, ki je Dončića vprašal, kakšno sporočilo ima za Slovence, ki so to noč besno preklapljali programe in iskali, kje lahko spremljajo prenos. Dončić se je najprej zahvalil za podporo, potem pa namignil, da bo za slovenske ljubitelje košarke njegova selitev še boljša rešitev, kar zadeva njihov spanec, saj bodo tekme na sporedu dve uri pozneje kot tekme Dallas Mavericks.

Košarkarji Los Angeles Lakers zdaj potujejo v Utah, kjer jih jutri čaka nova tekma z Utah Jazz.