Luka Dončić in LeBron James sta bila v središču pozornosti že pred tekmo, James pa je izkoristil priložnost, da mlademu Slovencu da motivacijski zagon. Bolj nežen prevod njegovih besed je takšen "Bodi svoj, Luka. Ne prilagajaj se, izstopaj!" ("Luka, be your f*cking self. Don't fit in, fit the f*ck out", se je glasila izvirna različica, op. a.).

"Luka, be your f*cking self. Don't fit in, fit the f*ck out."



LeBron James to Luka Doncic before his debut with the Lakers 🔥



(via @SportsCenter)pic.twitter.com/87RG5QHtOE — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 11, 2025

Za Dončića, ki je že zdaj med najbolj prepoznavnimi igralci lige, je LeBronova podpora še toliko pomembnejša v luči nadaljnjega sodelovanja. Veliki James se tudi sam zaveda, da bo nekoč predal dirigentsko palico nasledniku pri LA Lakers in mlajšega Dončića je nemudoma vzel pod svoje okrilje.