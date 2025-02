Vse prej kot navadna noč v ligi NBA. Vse prej kot navadna za Los Angeles Lakers. Prestop Luke Dončića v vrste kalifornijskega moštva je v zadnjih dneh pritegnil ogromno pozornosti. V noči na torek je napočil težko pričakovani trenutek – Luka Dončić je prvič oblekel dres Lakersov s številko 77. "Posebno je bilo. Kako so me sprejeli, vsi v ekipi. Vsi so tu," je po krstu dejal Dončić, ki ni bil sam v tej pomembni trenutku. Ob sebi je imel očeta Sašo Dončića in svojega velikega prijatelja Dirka Nowitzkega, ki sta bila priči njegovemu začetku novega poglavja v karieri. Energija v dvorani je bila nepopisna, saj je vsak gib, vsak pogled na Dončića ustvarjal napetost in pričakovanje.

Poglejte, kako so nad Dončićem navdušeni navijači

Košarkarski svet se je v začetku februarja stresel, ko so se Dallas Mavericks odrekli Luki Dončiću in ga med drugim v zameno za Anthonyja Davisa poslali v Los Angeles Lakers. Šok je bil velik in kar nekaj časa je bilo potrebnega, da se je slovenski košarkarski genij spet začel postavljati na noge.

Ko je prispel v Los Angeles, je nemudoma spoznal, da ga čaka nekaj posebnega. Ugotovil je, kako obravnavajo velikane košarke. Če kdo zna to storiti v velikem slogu, so to pri LA Lakers. Niso kar tako osvojili 17 naslovov lige NBA.

Veliko mu pomeni podpora Nowitzkega ...

Na vseh sedežih Crypto.com Arene so bile pred tekmo z Utah Jazz majice z njegovo številko 77. Vsi so želeli biti del spektakla, velikega Lukovega debija. Prišel je tudi Dirk Nowitzki, njegov nekdanji soigralec in mentor. Ko so ga poslali v LA Lakers, tega do danes ni komentiral, objavil je le začudeni emoji.

"Veliko mi pomeni. Velik prijatelj, veliki mentor. Vesel sem, da je prišel sem," je o velikem prijatelju, ki je sedel ob njegovem očetu Saši Dončiću, dejal Luka Dončić.

Ko je uradni napovedovalec naznanil Luko Dončića, je sledilo veliko navdušenje v dvorani. Ob prvem stiku z žogo, ko je asistiral, zadel, so navijači LA Lakers Dončića takoj vzeli za svojega. Ni jih motilo, da mu ni šel met za tri točke, potem ko je zadel le eno trojko iz sedmih poskusov.

Luka zaradi poškodbe leve mečne mišice ni igral od božiča. A s svojim bogatim košarkarskim znanjem je navdušil občinstvo. Za visoko zmago LA Lakers s 132:113 je prispeval 14 točk, pet skokov in štiri asistence. Na parketu je razumljivo prebil zgolj 24 minut, saj ga bo trener JJ Redick po takšni poškodbi obremenjeval postopoma.

... pa tudi LeBrona Jamesa

"Posebno. Kako so me sprejeli. Vsi, ekipa. Vsi so tu, vodstvo. Veliko navdušenja je bilo, ko so me predstavili. Nekoliko sem bil nervozen. Ne spomnim se, kdaj sem bil nazadnje," so bile besede Luke Dončića.

Foto: Guliverimage

Podpora LeBrona Jamesa mu veliko pomeni, saj med njima vlada velika simpatija. Večkrat smo že slišali, kako navdušen je LeBron nad slovenskim košarkarjem, tudi Luka je večkrat poudaril, da je LeBron njegov idol.

In zdaj se bo od velikega Kralja lahko veliko naučil. "Bodi ti, enostavno," je o tem, kaj mu je James dejal pred tekmo, povedal Luka.

Na koncu kratkega pogovora v prenosu ga je novinar vprašal, kako močna ekipa je LA Lakers po njegovem mnenju: "Zelo nevarna. Žoga se zelo dobro premika. Dobre igralce imamo. Vesel sem, da sem se vrnil na parket."