Veličasten debi Luke Dončića, gledalci ponoreli

Po prestopu iz vrst Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers je napočil trenutek, ki ga je čakal ves košarkarski svet. Luka Dončić je debitiral v vrstah Lakers in tekmo končal pri 14 točkah, petih skokih in štirih asistencah, na parketu pa je prebil 24 minut. Vsak gledalec v razprodani Crypto.com Areni je prejel majico s številko 77. Tudi LeBron James jo je nosil na ogrevanju. Za nameček so LA Lakers s kar 132:113 premagali Utah Jazz.

Poglejte, kako so nad Luko Dončićem navdušeni navijači

Los Angeles Lakers : Utah Jazz 132:113 (100:75, 72:47, 37:25)

James 24, 7 sk., 8 as., 7 izg. žog, Reaves 22, 9 sk., 4 as., Hačimura 21, Goodwin 17, Luka Dončić 14 (met za 3 1/7, za 2 4/7, prosti meti 3/3), 5 sk., 4 as., 1 izg. žoga v 24 min.; Collins 11 sk. in Markkanen 17

Vse od šokantne menjave, ko so ga Dallas Mavericks v zameno za Anthonyja Davisa poslali v vrste Los Angeles Lakers, se je z velikim zanimanjem čakalo, kdaj bo Luka Dončić debitiral v vrstah kluba, ki je osvojil 17 naslovov lige NBA.

Luka Dončić in veliki LeBron James Foto: Guliverimage

Veličastno je bilo že pred tekmo z Utah Jazzom. Vodstvo kluba je prav vsem navijačem v dvorani na sedežih pustilo majice s številko 77, ki jo nosi slovenski košarkarski virtuoz. Tudi veliki LeBron James jo je nosil na ogrevanju.

Tudi LeBron James je na ogrevanju nosil majico s številko 77. Foto: Guliverimage

Vse je bilo pripravljeno na spektakel. Gledalci so bili že debelo uro pred tekmo v dvorani. In ko je uradni napovedovalec napovedal Dončića, so navijači ponoreli. Še bolj, ko je po 50 sekundah asistiral centru Jaxsonu Hayesu za zabijanje. Dobesedno ob vsakem dotiku z žogo je v areni zavladalo veliko navdušenje.

"Luka, be your f---ing self. Don't fit in, fit the f--- out."



-LeBron to Luka 🗣️ pic.twitter.com/qj8Tbk8M8R — SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2025

Fotogalerija 1 / 16 / 16

Prvi met Luke Dončića v dresu LA Lakers. Foto: Guliverimage

Za Dončića je bila to prva tekma po božiču, ko si je poškodoval levo mečno mišico, zato je bilo pričakovati, da bi lahko imel nekaj težav pri iskanju ritma. Zlasti pri metu. Zgrešil je prvo trojko, a je roko naravnal že pri drugi in zadel za 14:10.

Foto: Guliverimage

Lakers so nadaljevali v svojem ritmu in se oddaljevali gostom. Po novih dveh točkah Luke so vodili pri rezultatu z 22:13. Takrat je prišel na vrsto prvi počitek za našega košarkarja, ki ga je na tribuni spremljal tudi veliki prijatelj Dirk Nowitzki.

V velikem slogu so LeBron James in druščina v uvodni četrtini polnili koš Utah Jazz. Austin Reaves je zadel dve trojki, James in rezervist Gabe Vincent eno, rezultat ob koncu pa je znašal kar 37:23.

Lakers se niso zaustavljali niti v drugi četrtini in bili po odlični igri Jamesa kmalu pri prednosti 18 točk (49:31). Takrat se je veliki James usedel na klop, na navdušenje navijačev pa je spet v igro prišel Dončić in že takoj zaposlil Ruija Hačimuro, ki je s strani zadel trojko za 52:31.

Če je zadel svoj drugi poskus za tri točke, je bilo nekako pričakovati, da Luki ne bo vse teklo kot po maslu, saj mesec in pol ni bil v pravem ritmu. Trojke je grešil, zato pa je bil uspešen pri metu za dve točki, saj je do tega trenutka zadel vse in bil pri devetih točkah.

Trener JJ Redick je pred tekmo dejal, da bo Luka na parketu ob debiju prestal približno 30 minut – na koncu 24 –, saj se vrača po poškodbi, zato ga ni želel na polno obremeniti že na krstu v dresu LA Lakers.

Poznalo se je, da še ni uigran z novimi soigralci

Ob koncu polčasa, ki so ga Lakers dobili z 72:47, se je znašel tudi na liniji za proste mete in oba zadel ter bil pri enajstih točkah, na počitek pa je odšel še s tremi skoki in tremi asistencami.

At guard. Number 77. From Slovenia. LUUUUUUUUKAAAA DONČIĆ pic.twitter.com/YxjdAvapjA — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 11, 2025

Ker je Luka šele kratek čas v vrstah kalifornijskega moštva, razumljivo še ni uigran z novimi soigralci. Povrhu vsega je opravil le nekaj treningov 5 na 5, ker ni želel po poškodbi prehitevati dogodkov.

Ne glede na vse so bili navijači navdušeni nad njim, čeprav je grešil mete za tri točke. Sredi tretje četrtine je bil pri eni iz sedmih poskusov.

Zanimivo je bilo to, da je celotna prva peterka presegla mejo desetih točk, neverjetni LeBron James pa je bil pri 19 točkah, sedmih asistencah in sedmih skokih. Ni bilo treba čakati dolgo, ko je velikan svetovne košarke spet stopil v ospredje in zadel novo trojko ter bil ob koncu tretje četrtine pri 22 od skupno 24 točkah, Lakers pa so vodili s 100:75.

Niso popuščali niti za hip in povsem povozili Utah Jazz, ki niso našli rešitve na raznovrstno igro gostiteljev, ki so leteli na krilih navijačev.

V zadnji četrtini je bilo jasno, da je trener Redick namenil priložnost rezervistom in odpočil nosilce igre. Luka tako ni več stopil na parket in je razplet obračuna spremljal s klopi, ob tem pa je bil vesel, da je prestal debi in da ni imel težave s poškodovano nogo.

Foto: Guliverimage

Naslednjo tekmo imajo LA Lakers v noči na četrtek, ko jim bodo nasproti spet stali košarkarji Utah Jazz, le da bodo tekmo odigrali v Salt Lake Cityju.

V zadnjih tednih ni lahko biti navijač Dallas Mavericks. Po šokantnem odhodu Luke Dončića in poškodbi Anthonyja Davisa na krstni tekmi za teličke je četa Jasona Kidda doživela dva nova udarca. Na domačem parketu je v razburljivem srečanju po podaljšku izgubila proti Sacramentu (128:129), Dallas pa je ostal brez Daniela Gafforda, ki si je poškodoval koleno. Dallas ima tako na seznamu poškodovanih vse tri najboljše visoke igralce (Davis, Gafford in Lively), manjka tudi Dwight Powell.

Ni manjkalo dosti, pa bi Irving (30 točk) večer kronal še s pomembno zmago proti Sacramentu, s katero bi si izboljšal položaj na lestvici zahodne konference. Tako pa je Dallas v naelektrenem vzdušju, kjer gledalci znova niso smeli izražati protestnih misli proti vodstvu kluba oziroma generalnemu menedžerju Nicu Harrisona, doživel boleč poraz (128:129), hkrati pa izgubil še Daniela Gafforda.

Junak srečanja je postal DeMar DeRozan. Dosegel je kar 42 točk, največ v tej sezoni, poskrbel pa tudi za odločilni koš, ko je dobri dve sekundi pred koncem podaljška utišal občinstvo in moštvo iz Kalifornije popeljal do zmage. Pred tem se je Dallasu že nasmihal uspeh, saj je Klay Thompson s trojko deset sekund pred koncem popeljal gostitelje v vodstvo (128:127), a je nato izkušeni DeRozan pretental obrambo Dallasa in atraktivno popeljal Kralje do zmage.

Liga NBA, 10. februar:

Lestvica:

Preberite še: