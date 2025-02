LeBron James stopil v bran Luki Dončiću

Medtem ko ljubitelji lige NBA še naprej nestrpno pričakujejo debi Luke Dončića v dresu LA Lakers, pa se po šokantni menjavi prejšnji teden še naprej dviguje prah. Pred kratkim se je tako oglasil tudi t. i. guverner kluba Patrick Dumont, ki je uradni predstavnik lastnikov kluba, odkar ga je pred 13 meseci prevzela družina Adelson. Ta je med drugim dejal, da je prepričan v uspeh ekipe ter ima popolno zaupanje v športnega direktorja Nica Harrisona in njegove odločitve, ki so se po njegovem mnenju do zdaj še vedno izkazale za pravilne. Ob tem je med vrsticami dejal, da je Dončiću manjkalo delovne etike.

Slovenca je posredno okrcal in namigoval, da ne dela tako trdo kot drugi odlični igralci v ligi. "Ekipa lahko zmaguje, če ima popolno osredotočenost, pravi karakter in pravi pristop ter je predana trdemu delu. Samo tako ustvariš zmagovalno miselnost. In če tega ni, boš izgubljal." Iz teh besed bi torej lahko razbrali, da niso verjeli, da Dončić dovolj zavzeto dela. "Če pogledate največje vseh časov, ob katerih smo odraščali – Jordan, Bird, Kobe, Shaq –, so vsi trdo delali vsak dan z jasnim ciljem, da bi zmagovali. In če tega nimaš, ne bo delovalo. In če tega nimaš, ne moreš biti del Dallas Mavericks." Zato so posegli po tej šokantni menjavi. "Da bi bila naša ekipa boljša. Ni šlo za denar. Hočemo trdo delo. Pri tem sem neomajen. To ve celotna organizacija. Tako delujem tudi izven košarke. To je edini način, da si konkurenčen in zmaguješ. Če hočeš vzeti dopust, tega ne počni pri nas," je sklenil večinski lastnik Mavsov.

Ti komentarji pa, kot vse kaže, niso bili po godu novopečenemu Dončićevemu soigralcu LeBronu Jamesu, ki je očitno svojo podporo Luki ponudil prek Instagrama. James je objavil fotografijo na Instagramu s pomenljivim zapisom. "Ko se klovn preseli v palačo, ne postane kralj. Palača postane cirkus," je zapisal 40-letni košarkar in tako očitno pokazal, kaj si misli o trenutnem dogajanju in Dumontovih besedah.

O domnevno slabi telesni pripravi se je Dončić razgovoril tudi na uvodni novinarski konferenci kot član Lakersov. Vse novice in zapisi o njegovi domnevni slabši kondicijski pripravljenosti ter slabši skrbi za zdravje in telo mu predstavljajo dodaten motiv. "Vem, da to ne drži. Prišel sem v enega največjih klubov na svetu in že to je dovolj velik motiv," je takrat poudaril Dončić.

Preberite še: