Po Dončiću in Mačku Dallas zapustil še Marko Milić

Luka Dončić je po menjavi med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers pred osmimi dnevi postal nekdanji član ekipe iz Teksasa in se medtem v Los Angelesu že pripravlja za debi v zlato-vijoličnem dresu. Ni bil pa Dončić edini Slovenec v ekipi. Z Mavericks je kot Lukov trener za kondicijsko pripravo sodeloval Anže Maček, del strokovnega štaba pa je bil Marko Milić.

Mačka smo sredi tedna že videli ob Dončiću, ko je prišel na prvo tekmo kot novi član Lakersov. Po poročanju Marca Steina pa Dallas zdaj zapušča tudi Milić, sicer prvi Slovenec, ki je igral v ligi NBA. Omenjenemu novinarju so viri v klubu povedali, da Milić ni več želel biti del trenerskega štaba, če Luke ni več v ekipi. Tudi Milića so že videli v Los Angelesu.

Marko Milić has left the Mavericks' coaching staff in the wake of the Luka Dončić trade, sources tell @TheSteinLine.



Milić was the first Slovenian to play in the NBA and, I'm told, did not wish to stay with the Luka-less Mavericks.



