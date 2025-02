"Vsi želijo govoriti o menjavi. Ja, je drugače. Moramo iti naprej. Bilo je čudno, ampak moramo razumeti posel košarke. To se dogaja," je povedal Kidd po domači tekmi proti Houston Rockets, ki so jo na koncu tudi dobili.

Jason Kidd in Luka Dončić, ko sta še sodelovala. Foto: Guliverimage

Spet se ni mogel izogniti vprašanju, ali je vedel, da Luka Dončić odhaja v mesto angelov. Še enkrat je ponovil svoje besede, da zadnjega trenutka ni vedel. "Jaz sem le zaposlen pri Mavericks," je dejal in v nadaljevanju poudaril, da je le trener, in dal vedeti, da se ne vpleta v odločitve vodstva kluba.

"Jaz sem tisti, ki dobi sestavine in mora ugotoviti, kako jih najbolje uporabiti. To je tisto, kar delam. Ne želim biti tisti, ki kupuje sestavine, samo dajte mi jih in jaz jih bom pripravil."

Luka Dončić je bil pri Dallasu več kot šest let. Foto: Guliverimage

"Luka je naredil vse"

Dallas Mavericks so se prvič po odhodu Luke Dončića predstavili domačemu občinstvu. Pred tekmo je bilo kar nekaj tistih, ki so pred dvorano glasno protestirali proti zadnjim odločitvam lastnikov kluba. Tekmo proti Houstonu so dobili in prvi trener Dallasa je priznal, da je to zanje olajšanje in da je vse skupaj del posla, ki te ocenjuje, kako greš pa takšni spremembi naprej.

"Luka je naredil vse, kar je moral, za mesto in ekipo, ampak stvari se spreminjajo. Zdaj smo mi tisti, ki nas bodo sodili na podlagi te spremembe," je še povedal Kidd.

Preberite še: