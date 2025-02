Slaba odločitev in težave Lakersov

Iz Los Angeles Lakers, kjer po novem igra Luka Dončić, so sporočili, da je bila menjava za Marka Williamsa iz Charlotte preklicna. To bi bil za nadaljevanje sezone lahko velik udarec za Lakers.

Pred dnevi so se pri Los Angeles Lakers odločili za zelo pomemben korak, ko so Daltona Knechta, Cama Reddisha in izbore na naboru zamenjali za obrambnega igralca Marka Williamsa. Ta poteza je bila za mnoge še kako smiselna, potem ko je k Lakers prišel Luka Dončić. Dva dni za tem je bila menjava preklicana, težava pa naj bi bila fizična pripravljenost Williamsa.

Luka Dončić in LeBron James bolj blestita v napadu, kot v obrambi. Foto: Guliverimage

Kako se bodo znašli v obrambi?

Ta poteza je lahko za LA Lakers velik udarec, saj so do konca sezone ostali brez dobrega igralca na mestu centra. Zvezdniška ekipa ima z Luko Dončićem, LeBronom Jamesom in Austinom Reavesom zelo dober napad, a velik problem bi bila lahko obramba.

Spomnimo, da so Lakers za usluge Luke Dončića iz ekip spustili Anthonyja Davisa, ki velja za izjemnega obrambnega igralca. Jasno je, da Luka Dončić ne blesti toliko v obrambi, kot v napadu. LeBron James pa tudi ne more več opravljati obrambnih nalog, kot jih je nekoč. Zato bo zanimivo spremljati, kako se bodo jezerniki znašli v tej zagati.

Lakers say the Mark Williams/Dalton Knecht trade has been rescinded. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025

Mark Williams' physical with the Lakers showed multiple issues and the team failed him on the exam, sources tell ESPN. The physical was not failed due to his back, however. https://t.co/lY4XrSIlHf — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025

Na drugi strani pa so pri Charlotte Hornets še kako zadovoljni, da se je Mark Williams vrnil v njihovo ekipo.

Luka Dončić še čaka na prve minute pri LA LAkers. Foto: Guliverimage

Los Angeles so trenutno na četrtem mestu zahodne konference. Na zadnji tekmi so ob odsotnosti Dončiča in Jamesa premagali Indiano Pacers z izidom 124:117. Še zmeraj ni povsem jasno, kdaj bo poškodovani Luka Dončić debitiral za Lakers. Trener LA Lakers JJ Redick je dejal, da se nagibajo v temu, da bo Dončić igral na ponedeljkovi tekmi (v noči na torek po slovenskem času op. p.), ko bodo doma gostili Utah Jazz. Odločili se bodo tik pred tekmo.

