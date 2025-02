V Dallasu bo čustveno, Davis spregovoril o Dončiću

Čeprav je od trenutka, ko je odjeknila novica, da Luka Dončić ni več član Dallas Mavericks in da bo po novem nosil dres Los Angeles Lakers, minilo že skoraj teden dni, pa se šok po začetnem dogajanju še ni polegel. Še posebej zanimiv dan se obeta danes, saj bodo košarkarji Dallas Mavericks odigrali prvo domačo tekmo, odkar se je "prisilno" od kluba moral posloviti Dončić. Zasedba Jasona Kidda je namreč zadnjih pet tekem odigrala v gosteh, proti Houstonu pa bodo odigrali prvo domačo preizkušnjo po 28. januarju.

Vzdušje v Dallasu je v zadnjem tednu precej klavrno, večina navijačev je bila po slovesu Dončića izjemno razočarana in užaloščena, ogromno privržencev Mavsov pa je jasno in glasno izrazilo nestrinjanje z odločitvijo vodstva kluba, v prvi vrsti generalnega direktorja kluba Nica Harrisona, ki je skoval menjavo Dončića. Mnogi izmed navijačev so tako potrdili udeležbo na protestih zoper njegovo odločitev, spet drugi so vrnili svoje sezonske vstopnice, nekateri so pred American Airlines areno v zadnjih dneh prinesli celo krsto. Tarča večine pa je Harrison, ki je v zadnjih dneh prejel ogromno groženj, nekateri mediji poročajo celo o tem, da je zaradi trenutnega stanja najel varnostno službo.

American Airlines Arena bo gostila prvo tekmo po odhodu Luke Dončića. Foto: Reuters

Vrnitev domov

Ob vrnitvi Dallasa v domače okolje so spregovorili celo na televizijski mreži TNT, na kateri je ena izmed novinark navijačem preko TV-ekranov dejala, da upa, da ekipa ne bo sprejeta v sovražno okolje in da je v prvi vrsti pomembna varnost vseh akterjev dogajanja. Da bo dogajanje v domovanju ekipe Dallasa mešanica različnih emocij in odzivov, se zavedajo tudi v taboru zasedbe Jasona Kidda.

"Pričakujem, da bo med navijači ogromno takšnih s strtim srcem, pričakujemo tudi nekaj žvižgov in sovražnih vzklikov. Kot profesionalci moramo to sprejeti in se spomniti, da smo plačani, da igramo košarko in igramo na našem najvišjem nivoju. Ne vem niti, kaj pričakovati. Vem, da je bil Luka izjemno priljubljen med navijači Mavsov, a na koncu je pomembno samo to, da zmagamo in da to počnemo konsistentno, le na ta način bomo prišli do možnosti, da osvojimo naslov. Na ta način lahko ublažimo jezo in bolečino navijačev. Zagotovo bo nenavadno, a tako pač je," je pred srečanjem dejal Klay Thompson, ki je s soigralci na zadnji tekmi prišel do velike zmage v TD Gardnu proti prvakom Boston Celtics.

Klay Thompson je proti Bostonu dosegel 25 točk. Foto: Reuters

"Glede na vse, kar se je zgodilo, simpatiziramo in sočustvujemo z navijači in povsem razumemo, da so prizadeti. A obenem moram kot trener te ekipe poskrbeti, da jih postavim in pripravim na položaj, da pridejo do zmage proti Houstonu. To je vse, kar mi je pomembno. To je vse, na kar sem trenutno osredotočen. Vsi imajo možnost izraziti svoje nestrinjanje, do tega so upravičeni. Za nas je pomembno, da gledamo naprej, in to moramo storiti," pa je dodal trener Kidd.

Davis pripravljen na debi

Prvič bo v dresu Dallasa zaigral Anthony Davis, ki je bil velika želja Harrisona. Ta se je še ob dveh novincih Maxu Christieju in Calebu Martinu v petek predstavil na novinarski konferenci Dallas Mavericks, ob tem pa spregovoril tudi o Dončiću, ki bo sicer današnjo tekmo Lakersov še izpustil. "Vem, kaj je Luka pomenil tej franšizi in temu mestu. Tega ne bi nikoli podcenjeval, zato tudi nisem presenečen nad odzivom navijačev in celotnega mesta. Moja naloga in moje delo pa je, da pridem na parket in igram košarko ter da opravim tisto, kar moram," je dejal Davis.

