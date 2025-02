Kidd verjame, da lahko Dallas brez Dončića letos postane prvak

Košarkarji Dallasa so navijače prijetno presenetili z odlično predstavo v Bostonu, kjer so devet mesecev po bolečem porazu v velikem finalu lige NBA ugnali eno najmočnejših ekip na svetu (127:120) in nakazali, česa so zmožni na parketu po odhodu Luke Dončića. V prihodnje bi lahko pokazali še več, saj bo v soboto prvič za Mavse zaigral Anthony Davis. Trener Jason Kidd je prepričan, da bi lahko njegovi varovanci v tej sezoni spisali še zelo odmevno zgodbo in šli za razliko od prejšnje povsem do konca.

Turobno razpoloženje navijačev, ki se počutijo prevarane, saj je Dallas po sedmih čarobnih letih zapustil Luka Dončić, je vsaj malce popravila odmevna zmaga v Bostonu. Dallas je na zahtevnem gostovanju, kjer je lani v velikem finalu vselej ostal praznih rok in Celtics čestital za naslov prvaka, zmagal s 127:120.

Vrhunci Dallasa na gostovanju pri Bostonu:

Thompson: Seveda se počutiš grozno, če ...

Klay Thompson je blestel v Bostonu. V prvem polčasu je ob metu 10/13 iz igre dosegel kar 23 točk. Na koncu je bil s 25 točkami prvi strelec srečanja. Toliko točk je pri Bostonu prinesel tudi Jaylen Brown. Foto: Reuters To je lepa popotnica za vrnitev v domačo dvorano American Airlines Center, kjer bodo v soboto prevladovali mešani občutki. Navijači se po eni strani ne morejo znebiti razočaranja in jeze, ker je vodstvo izpustilo iz rok največjega dragulja franšize Dončića, po drugi strani pa se bo prvič v dresu Dallasa predstavil Anthony Davis, eden najboljših centrov v ligi NBA tega stoletja, ki lahko igra odlično tudi na igralnem položaju ''štirice'', hkrati pa ga odlikuje vrhunska igra v obrambi.

"Komaj čakam soboto. Seveda se počutiš grozno, ko izgubiš takšnega igralca, kot je Luka, a ko dobiš v zameno Anthonyja Davisa, ti je bistveno lažje, saj je eden najboljših visokih igralcev vseh časov," je Klay Thompson, ki ima bogate izkušnje z osvajanjem naslovov v ligi NBA, opozoril, da Davis ni bil brez razloga uvrščen med najboljših 75 košarkarjev v ligi NBA vseh časov. "Naši ekipi bo dal povsem novo dimenzijo. Ni veliko igralcev, ki bi bili tako dobri tako v napadu kot tudi obrambi," je izkušeni ostrostrelec prepričan, da bo Davis še izboljšal kakovost ekipe.

Poleg Anthonyja Davisa, ki je čutil še manjše bolečine v mišici, je Dallas v Bostonu pogrešal še P.J. Washingtona (pred kratkim je dobil otroka), Derecka Livelyja (desni gleženj), Dwighta Powlla (kolk) in novinca Caleba Martina (kolk). Dallas ima tako še ogromno rezerv.

Dinwiddie: Povsem razumem jezo navijačev Dallasa

Boston je v zadnjo četrtino vstopil z zaostankom 21 točk. Foto: Reuters Thompson je blestel v Bostonu. V prvem polčasu je ob metu 10/13 iz igre dosegel kar 23 točk. Med strelci je izstopal tudi Spencer Dinwiddie (22 točk), ki je po sladki zmagi, s katero je Dallas končal turnejo petih zaporednih gostovanj na zahodu, izpostavil tudi razumevanje slabe volje navijačev zaradi Dončićevega odhoda.

"Povsem jih razumem. To je pokazatelj, kako močno imajo navijači radi Dončića in ga še vedno obožujejo. Doživljali so ga kot naslednika Dirka Nowitzkega, ki je tu preživel 20 let. Zato ni nihče jezen na navijače, da so se tako odzvali. Ob tako čustvenih trenutkih moraš to predelati, pustiti, da čas zaceli rane," je dejal Dinwiddie, eden izmed šestih košarkarjev Dallasa, ki so v Bostonu dosegli vsaj 15 točk.

Kot nekdanji košarkar Jezernikov odlično pozna tudi Davisa: ''Izgubili smo najboljšega igralca, a tudi dobili verjetno najboljšega igralca. Prijatelj sem z obema. In nikogar ne moreš nadomestiti s popolno kopijo, preveč sta si različna. Zato se moramo privaditi na to, kar nam prinaša Davis.''

Irving prekinil črni niz

Jason Kidd na nadaljevanje sezone gleda zelo ambiciozno. Foto: Reuters Trener Jason Kidd lani v velikem finalu ni nikoli zmagal v Bostonu. "Takrat je bil Boston močnejši in boljši od nas. Nastop v finalu je bila izjemna izkušnja, a smo čutili, da bi lahko pokazali še več (Boston je zmagal s 4:1 v zmagah, op. p.). Verjamemo pa, da je to, kar počnemo zdaj, del novega potovanja s ciljem, da postanemo še boljši. To je šele začetek. S spremembami, ki smo jih opravili, bi se lahko ponovno uvrstili v finale lige NBA in našli način, kako osvojiti naslov," je po zmagi nad Celticsi povedal nekdanji zvezdnik lige NBA, ki je v zadnjih sezonah vodil Luko Dončića v teksaškem velemestu.

Zmaga v Bostonu je bila nekaj posebnega za Kyrieja Irvinga. Po letu 2020, ko se je vse prej kot spravljivo poslovil od Celtics, je na gostovanju v dvorani TD Garden izgubil vseh osem tekem. Vselej, ko je gostoval, mu je občinstvo namenilo žvižge. V deveto pa se mu je le posrečilo, da se je na koncu smejalo njemu.

Kyrie Irving je prvič po odhodu iz Bostona zmagal v dvorani KD Garden. Dosegel je 19 točk. Foto: Reuters

Z Dallasom je prvič v gosteh premagal aktualnega prvaka lige NBA, ki je pred devetimi meseci v finalu nadigral Dallas s 4:1. V taboru Mavericks so prepričani, da bi se lahko tako visoko povzpeli tudi v tej sezoni. In morda naredili še dodaten korak, ki je lani zmanjkal do naslova.