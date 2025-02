Besni navijači Dallasa pripravljajo akcijo, ki ne bo všeč Nicu Harrisonu

Razočaranje, bes, izdaja. Številni navijači Dallasa so še vedno razjarjeni nad potezo, ki si jo je privoščil generalni menedžer Nico Harrison, ko je priljubljenega junaka franšize Luko Dončića v zameno za Anthonyja Davisa poslal v Los Angeles. V soboto bo pred dvorano American Airlines Center zelo pestro. Stvari so šle tako daleč, da navijači zbirajo posebna sredstva, s katerimi želijo čim več oglasnih površin v bližini dvorane opremiti s sovražnimi sporočili, namenjenimi Harrisonu ter družinama Adelson in Dumont, ki sta večinski lastnici kluba. V ta namen zbirajo denar, v akciji pa sodeluje že več kot 500 navijačev.

V soboto bo zelo čustveno. Košarkarji Dallas Mavericks se bodo po daljši turneji po zahodu vrnili domov in se v prevetreni zasedbi, v kateri sta po novem tudi donedavna Jezernika Anthony Davis in Max Christie, predstavili v domači dvorani American Airlines Center. Prvič po šokantni menjavi bodo nastopili doma, v teksaškem obračunu bodo gostili Houston Rockets. To bo tudi prva priložnost, da navijači, ki se še do danes niso sprijaznili s tem, da je moral Luka Dončić pospraviti kovčke in se preseliti v Los Angeles, izkažejo svoje nezadovoljstvo vodstvu kluba.

Sporočila razočaranih navijačev Dallasa, namenjeno Nicu Harrisonu in lastnikom franšize Foto: Reuters

Do zdaj so navijači Dallasa, ki so v sedmih letih vzljubili Dončića in se nanj zelo navezali, hkrati pa podobno kot 25-letni Ljubljančan pričakovali, da bo ostal prvi obraz franšize vse do konca kariere, nezadovoljstvo nad odločitvijo vodstva izražali s transparenti, postavljenimi na enem izmed svetih mest v okolici dvorane. Pod spomenikom Dirka Nowitzkega od nedelje tako ne manjka ogromno sporočil z nič kaj prijaznimi posvetili in besedami, namenjenimi vodstvu franšize, zlasti generalnemu menedžerju Nicu Harrison, ki se je v popolni tajnosti podpisal pod najbolj šokantno menjavo v zgodovini lige NBA.

V dveh dneh zbrali 17 tisoč dolarjev

Nico Harrison je v teh dneh še kako osovražen pri navijačih Dallasa, ki se ne morejo sprijazniti s tem, da je franšizo po sedmih letih zapustil najboljši igralec Luka Dončić. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V soboto bodo nadgradili način, kako pokazati nezadovoljstvo. Družbena omrežja so že tako polna zapisov, v katerih navijači izražajo občutke jeze, nemoči in izdaje. Tistim lastnikom sezonskih vstopnic, ki jih po odhodu Dončića tekme Dallasa ne zanimajo več, bo klub po dogovoru vrnil denar. Pred tekmo bo na bližnjem trgu organiziran protest, tisti, ki se bodo odpravili na tekmo v Dallas, pa bodo v bližini dvorane uzrli še nekaj.

Na bližnjih jumbo plakatih jih bodo pričakala sporočila, ki jih vodstvo kluba ne bo veselo. Ker pa taka vrsta oglaševanja ne spada med najcenejše, so se nezadovoljni navijači Dallasa pridružili akciji 20-letnega Jacoba Posnerja. Mladi ameriški študent prek fundacije zbira sredstva, brez katerih si navijači Dallasa ne morejo privoščiti svojih napisov na javnih jumbo plakatih.

Luka Dončić bi lahko v soboto, le uro po tem, ko se bo v Dallasu začel teksaški spopad Mavericks - Rockets, debitiral v dresu LA Lakers proti Indiani. Foto: Reuters

Akcija je naletela na uspeh. Začela se je v ponedeljek, v dveh dneh pa so zbrali že več kot 17 tisoč ameriških dolarjev. Posner jih je iz lastnega žepa prispeval 500. Prevladuje želja, da bi navijači zasedli ves oglaševalski prostor, ki je na voljo v okolici dvorane, a se bo ta težko uresničila, saj bi potrebovali vsaj 82.600 dolarjev. A upanje umre zadnje, tako da navijači verjamejo, da se bo vsota denarja še povečala, s tem pa tudi število jumbo plakatov s protestnimi sporočili, namenjenimi Harrisonu in lastnikom franšize.

V soboto bo tako pred dvobojem Dallas – Houston še zelo pestro. Ta bo potekal v zgodnjih urah, tako da se bo začel že ob 21. uri po slovenskem času. Le uro pozneje pa bi lahko na drugem delu ZDA, v Los Angelesu, v dresu Jezernikov prvič zaigral Dončić, novopečeni zvezdnik LA Lakers, kar bo zagotovo dodatno zabolelo privržence Dallasa, vajene, da jih je s svojimi čarovnijami razvajal slovenski as.