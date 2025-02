Koliko boste morali odšteti za dres Luke Dončića?

Da je košarkarska liga NBA velik posel, je znano že kar nekaj časa. Nov dokaz za to je tudi, da je po dveh dneh, ko je Luka Dončić prispel v mesto angelov, njegov dres v barvi novega kluba (Los Angeles Lakers) že v prodaji.

Povpraševanje je zagotovo veliko, če že upoštevamo dejstvo, da je bil njegov dres pri Dallasu šesti najbolj prodajan. S prestopom v Los Angeles pa bi se lahko Lukov dres povzpel povsem na vrh prodajnih artiklov. Brez dvoma je slovenski košarkarski as velika globalna znamka.

Če komaj čakate, da boste videli Luko Dončića igrati v rumeno-vijoličnem dresu, ne potrebujete dolgo, saj si lahko dres že kupite v spletni prodaji. Cena dresa pa znaša 120 dolarjev (116 evrov), medtem ko so otroški dresi nekoliko cenejši. Pričakovati je, da bodo šli dresi 25-letnega Ljubljančana za med.

Dončić je ob parketu že spremljal nove soigralce

Luka Dončić, ki je iz Dallas Mavericks prestopil v Los Angeles Lakers, je v noči na sredo že spremljal svoje nove soigralce z roba parketa, ko so v mestnem spopadu s 122:97 premagali Clippers. Luka je bil videti na klopi sproščen in nasmejan, navijal je za svoje kolege iz ekipe in se pogovarjal z LeBronom Jamesom. V mestu angelov pa ga je tudi že obiskal njegov oče Saša Dončić.

