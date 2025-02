Kaj si o prihodu Luke Dončića misli LeBron James?

Luka Dončić je včeraj na predstavitveni novinarski konferenci v Los Angelesu povedal, da ga je LeBron James poklical takoj, ko je izvedel za menjavo, in mu izrazil dobrodošlico v klubu, kar kaže, da se za njuno dinamiko ni bati.

To se je pokazalo tudi med današnjo tekmo Jezernikov z mestnimi rivali LA Clippers, ki so jo dobili visoko s 122:97, kamere pa so Dončića in Jamesa večkrat ujele med sproščenim klepetom.

Foto: Guliverimage

James je po tekmi na vprašanje, kako bo videti njuno sobivanje na parketu, dejal, da sta oba nesebična igralca, ki rada vidita, da so njuni soigralci uspešni. Dejal je še, da je Dončić že dlje časa eden njegovih najljubših igralcev v ligi NBA in da si od nekdaj želi navdihovati naslednjo generacijo, katere del je tudi slovenski košarkarski zvezdnik, zato bo njuno sodelovanje povsem brez težav.