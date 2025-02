V nedeljo zjutraj je kot strela z jasnega udarila novica, da se Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar, seli k LA Lakers, kar je presenetilo praktično vse, ki jih zanima šport. Kmalu za tem je sledila cela vrsta odzivov. Zdaj je svoje pristavil še legendarni Magic Johnson, eden najboljših košarkarjev vseh časov in legenda Los Angeles Lakers. Ta je pri Jezernikih igral 13 sezon in jim pomagal osvojiti pet naslovov prvaka v liga NBA.

Tega v 45 letih še ni doživel

Danes 65-letni Johnson je bil tudi še kako presenečen nad menjavo, ki se je zgodila med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. "Z ligo NBA sem povezan že 45 let in ta menjava Luke in AD (Anthony Davis op. p.) je največja menjava, ki sem jo videl med dvema superzvezdnikoma. Z Luko bodo Lakers dobili 25-letnega superzvezdnika. To je odlična dolgoročna poteza za franšizo Lakersov, ko se bo LeBron upokojil," je na družbenih omrežjih najprej zapisal Johnson, ki meni, da se ekipa lahko spet bori za naslov prvaka v ligi NBA.

"Luka Dončić bo iz Los Angeles Lakers zagotovo naredil ekipo, ki se bo borila za naslov prvaka. S svojo sposobnostjo doseganja točk in organizacije igre bo razbremenil LeBrona in izboljšal igro vseh soigralcev. LeBron James bo imel pozitiven vpliv na Luko, saj mu bo pomagal razviti miselnost prvaka, ki vključuje tudi resen pristop k telesni pripravljenosti."

Komaj čaka, da ju vidi skupaj na igrišču

Ni se pozabil zahvaliti Anthonyju Davisu, ki je pri Lakers preživel pet sezon in pol. Meni, da bo veliko pripomogel novi ekipi v Dallasu. Ob tem se veseli, da bo lahko na igrišču skupaj spremljal Luko Dončića in LeBrona Jamesa, za katera meni, da sta najboljša podajalca, ki sta kdajkoli igrala skupaj v ekipi. "Komaj čakam, da vidim Luko v dresu Los Angeles Lakers v Crypto Areni," je zapisal ter ob tem čestital lastnici Lakers Jeanie Buss in direktorju Robu Pelinki, da sta slovenskega asa pripeljala v Los Angeles.

LA Lakers imajo na svojem računu 28 zmag in 19 porazov in so trenutno peta ekipa v zahodni konferenci.

