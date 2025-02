Košarkarji Dallasa se pripravljajo na današnje gostovanje v Clevelandu, dogajanje okrog kluba pa je od zgodnjih jutranjih ur povezano s posledicami ene najbolj šokantnih menjav igralcev v zgodovini lige NBA, saj je Dallas ostal brez Luke Dončića. 25-letni Ljubljančan je bil deležen vloge novega dolgoletnega obraza franšize in naslednika Dirka Nowitzkega, a je prišlo do nepričakovanega preobrata, po katerem se je slovenski virtuoz preselil v Los Angeles, iz mesta angelov pa sta v Teksas prišla Anthony Davis in Max Christie.

Los Angeles Lakers so se tako pohvalili z nepričakovano veliko okrepitvijo. Prišel je Luka Dončić, eden največjih zvezdnikov lige NBA :

Jezerniki so pripeljali iz Dallasa tudi Maxija Kleberja ...

... in povratnika Markieffa Morrisa:

Dallas je v poznih popoldanskih urah po slovenskem času potrdil prihoda donedavnih Jezernikov, še vedno pa ni zapisal nič o odhodu največjega ljubljenca navijačev in paradnega konja kluba, kar navijači niso najbolje sprejeli. Nekateri so se odpravili pred dvorano v Dallasu in protestirali proti odločitvi, da Mavericks zapustil najboljši igralec in največji ljubljenec občinstva:

Tako je Dallas predstavil prihod Anthonyja Davisa:

... in Maxa Christieja:

Kako so se na tovrstno potezo odzvali vodilni ameriški mediji, ki spremljajo dogajanje v ligi NBA? ESPN je moštvu iz Los Angelesa pri tem (pretvorjeno v slovenske ocene) podelil petico, medtem ko je Dallas prejel oceno ena. Tako kot ESPN tudi drugi ameriški mediji ocenjujejo, da je Dallas za Dončića prejel bistveno premalo.

Športni portal Athletic je navedel, da ni dobrih razlogov za tovrstno menjavo. "Gre za Luko Dončića. Za superzvezdnika. Superzvezdniki njegove starosti nikoli niso na voljo v menjavi igralcev," so dodali pri Athleticu.

Luka Dončić je za Dallas zaigral na 472 tekmah, od tega 422 v rednem delu in 50 v končnici, Foto: Reuters

"Tudi če si slučajno želiš zamenjati Dončića, zakaj ne pokličeš Miami Heat in se pozanimaš glede Bama Adebaya ... ali pa morda Milwaukee in vprašaš glede Giannisa Antetokounmpa," so se še spraševali pri športnem mediju, ki je v lasti New York Timesa.

Da gre za eno najbolj šokantnih menjav igralcev v zgodovini ameriškega športa, so ocenili tudi pri Fox Sports. "O tovrstni menjavi ni bilo niti malo govoric pred rokom za menjave 6. februarja. Presenetilo je celo LeBrona Jamesa, ki ima istega agenta kot Anthony Davis," so zapisali.

O tem, kako veliko priljubljenost pri navijačih Dallasa uživa Luka Dončić in kako nezadovoljni so bili, ko so izvedeli, da zapušča Teksas, priča tudi podatek, ki je zaokrožil po socialnih omrežjih. Dallas Mavericks so namreč v zgolj nekaj več kot štirih urah po menjavi igralcev, po kateri je klub zapustil slovenski zvezdnik, ostali brez več kot 700 tisoč sledilcev na Instagramu.