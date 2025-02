Saša Dončić šokiran: Najbolj me boli ta hinavščina. Luka si tega ni zaslužil!

Odhod Luke Dončića, velikega, a žal že nekaj časa poškodovanega junaka Dallasa, je presenetil tudi njegovega očeta. Saša Dončić je ob gostovanju v nedeljskem košarkarskem studiu na Areni TV priznal, da je bil v jutranjih urah presenečen in šokiran, ko je izvedel za menjavo. "So pa lahko šoki pozitivni ali negativni. Vse skupaj je bilo malce čudno, tudi sam nisem na začetku verjel, da je to resnično, a v ligi NBA je očitno vse možno. Zgodila se je menjava, a ne mislim, da je to kaj slabega za Luko. V ligi NBA so tri najbolj znane franšize Boston, LA Lakers in New York. Luka s tem ni ničesar izgubil," je prepričan oče enega najbolj priljubljenih košarkarjev na tem svetu, ki ni niti v sanjah pričakoval, da bo moral danes pakirati kovčke, nato pa občutil surovo nepredvidljivost lige NBA, katero je večkrat na lastni koži v najboljših letih okusil Goran Dragić.

V dresu LA Lakers je navduševal žal že pokojni Kobe Bryant. Foto: Getty Images

"Na to stvar gledam pozitivno. Ne vidim nič negativnega. Luka gre v Los Angeles. To je fenomenalno mesto z odlično košarkarsko tradicijo. V tem klubu so bili Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul Jabbar, ogromno velikih zvezdnikov, tako da na to selitev gledam samo pozitivno," verjame, da sama fizična selitev mlade družine Dončić, Luka je tudi oče Gabriele, ne bo predstavljala večje težave. "Selitve so ene težjih stvari v življenju. Niso enostavne stvari, saj se vse hitro dogaja, a verjamem, da ne bo večjih težav."

Zmotile so ga besede Nica Harrisona

"Luka je zelo spoštoval Dallas. Spoštoval je celo mesto, pomagal otrokom, ni mu bila težava obiskovati bolnice in sirotišnice, opravljati dobrodelne stvari," je poudaril Saša Dončić. Foto: FIBA Je pa Sašo Dončića, ki ima pomembno vlogo tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije, pri presenetljivi menjavi vendarle nekaj zelo zmotilo. To je odnos generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona, ki je te poteze izvajal v tajnosti, in z odhodom Luke razjezil številne navijače kluba.

"Pri tej menjavi me tajnost oziroma bom rekel kar hinavščina s strani določenih posameznikov osebno boli. Luka si tega ni zaslužil. Glede na to, jaz to vem, da se je veliko žrtvoval, in da potem nekdo lansira zgodbe in se želi opravičiti za stvari, ki jih dela, se mi zdi s strani posameznika zelo nekorektno. Sam vem, da je Luka zelo spoštoval Dallas. Spoštoval je celo mesto, pomagal otrokom, ni mu bila težava obiskovati bolnice in sirotišnice, opravljati dobrodelne stvari. Tudi lani mu ni bila težava, glede na to, da je odigral praktično sto tekem po 40 minut, imel vedno dva igralca na sebi, tako da so ga tepli. In da greš potem govoriti, kako Luka ni bil dobro pripravljen, se mi zdi neprimerno od enega posameznika. Menjal si ga. Stoj torej za svojo menjavo, ne pa iskati izgovorov ali alibijev. In to je to," so ga zmotile izjave generalnega direktorja Dallasa, ki je prepričan, da bodo Mavericks s tem, ko je namesto Luke prišel v Teksas Anthony Davis, celo pridobili in še lažje naskakovali želeni cilj, naslov prvaka lige NBA.

Lani je Dallasu pomagal do preboja v veliki finale lige NBA. Foto: Guliverimage

S sinom Luko se je po šokantni menjavi že slišal. "Zbudil se je pred nekaj urami. Mora še predelati zadevo. Je pa športnik. O tem, ali je bil to udarec v ego, se nočem pogovarjati. Hočem razmišljati le o pozitivnih plateh. Čas bo pokazal, za koga je bila ta menjava dobra. Zanima me, kaj se bo pokazalo. Sem pa prepričan, da bo dobro zanj," verjame, da bo kariera njegovega sina, nespornega največjega slovenskega športnega ambasadorja v svetu, s selitvijo v Los Angeles še napredovala.

Kmalu ga gre pričakovati tudi na parketu. Zaradi poškodbe leve mečne mišice ni zaigral že več kot mesec dni, oče Saša pa prinaša glede njegovega trenutnega zdravstvenega stanja pozitivne novice. ''Poškodba je sanirana. Luka se pripravlja. Vse je v najlepšem redu, Luka napreduje po načrtih,'' je postregel z dobrodošlo novico, ki se je bodo zagotovo razveselili v taboru Los Angeles Lakers.