Nova vizija novih lastnikov Dallasa. Kaj bo s promocijo I Feel Slovenia?

"Gradijo novo strategijo za naprej. Očitno so prišli do zaključka, da jo bodo gradili v drugo smer kot Cuban, brez Luke," o razlogih, zakaj so se novi lastniki Dallas Mavericks odrekli Luki Dončiću, razmišlja strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič. Zdaj je nejasna prihodnost oglaševanja slovenskega turizma in blagovne znamke I Feel Slovenia na teksaškem trgu. "Formalno pogodba za letošnje leto še ni bila podpisana, morala bi biti v teh dneh, čeprav so se aktivnosti v januarju že izvajale. Načrtovan dogodek je bil za 21. marca, ko bi bil slovenski večer v Dallasu."

Tomaž Ambrožič Foto: Sport Media Focus "To je presenetilo vse nas. Nič ni nakazovalo, da bi se to lahko zgodilo. Mislim, da je v ozadju vizija novih lastnikov, ki so potrebovali nekaj časa, da so nastavili vse zgodbe," je v komentarju za Sportal šokantno odločitev Dallas Mavericks, da se odrečejo Luki Dončiću, komentiral strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič. Prejšnji večinski lastnik Mark Cuban, ki je bil močno navezan na slovenskega košarkarja, se je pred dobrim letom dni odločil klub prodati družini Adelson, ki je tako zdaj povlekla svojo prvo veliko potezo. "Gradijo novo strategijo za naprej. Očitno so prišli do zaključka, da jo bodo gradili v drugo smer kot Cuban, brez Luke. To jim pogodbe omogočajo. Mogoče so malo k temu prispevale poškodbe, da so se začeli spraševati, ali se mu bodo začele ponavljati ali ne. Po mojem mnenju pa je malo vplivalo tudi to, da bi lahko Luka letos podpisal novo superpogodbo in bi jih to lahko omejevalo pri ostalih aktivnostih znotraj proračuna." Z Dallasom bi Luka lahko podpisal petletno pogodbo v višini 345 milijonov ameriških dolarjev (333 milijonov evrov). "Mislim, da je to predvsem nova vizija, razmišljanje, ki je precej drugačno od Cubanovega. Ta ima sicer še svoj delež v klubu, a nima več glavne besede."

Slovenski večer v Dallasu 21. marca? Zdaj bo ali ne?

Slovenski večer v Dallasu se je odvijal enkrat v sezoni od leta 2020. Foto: Guliverimage Igranje Dončića v Dallasu in Teksasu je imelo pomemben vpliv tudi na slovensko gospodarstvo. Od leta 2020 so Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM), Slovenska turistična organizacija (STO), Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) in Turizmom Ljubljana v sodelovanju s klubom promovirali slovenski turizem in blagovno znamko I Feel Slovenia na teksaškem trgu. Sodelovanje med obema stranema je vodil prav Ambrožičev Sport Media Focus. Zato vprašanje, kaj zdaj to pomeni za nadaljevanje te zgodbe. "Formalno pogodba za letošnje leto še ni bila podpisana, morala bi biti v teh dneh, čeprav so se aktivnosti v januarju že izvajale. Načrtovan dogodek je bil za 21. marca, ko bi bil slovenski večer v Dallasu. A je šlo za določeno zamudo na strani Dallasa, kar se tiče urejanja formalnih stvari. Pogodba še ni podpisana. Težko ugibam, kaj se bo zdaj zgodilo v naslednjem tednu. Vsekakor pa to zelo spremeni okoliščine in neko željo."

Dončić je pozdravil navijače tudi v slovenščini. Foto: Guliverimage "To je bilo seveda močno povezano z Luko, je bilo pa hkrati povezano tudi s tem, da sta Dallas in Teksas veliko tržišče v Ameriki tudi za slovenski turizem. Mislim, da je bilo to zelo dobro izkoriščeno. Številke kažejo, da se delež ameriških turistov v Sloveniji močno povečuje. Zagotovo ni to posledica samo tega, najbrž pa je tudi to k temu pripomoglo. Ne vem, v katero smer bo zdaj to šlo. Ja, je pa malo naključno, da je bilo sodelovanje dogovorjeno, ni pa še do konca formalizirano zaradi pravno-formalnih stvari, ki so se urejale v zadnjih tednih," nam je še pojasnil Ambrožič.

"Slovenci se ne vežemo na klube v tujini"

Največ Slovencev je bilo na tekmah Dallasa in Miamija, ko je za Heat še igral Goran Dragić. Foto: Guliverimage Številni slovenski ljubitelji košarke so v zadnjih šestih letih in pol, ko je Dončić igral za Dallas, postali navijači teksaške ekipe, ki ima sicer en sam naslov prvaka. Kupovali so Lukove majice in drese. Zdaj bodo sledili Luki k Lakersom, ki so obenem po vsem svetu precej bolj priljubljeni, tudi pri nas. "Slovenci se na splošno ne vežemo na klube v tujini. Nekateri posamezniki ja, a to je povezano z večdesetletnim spremljanjem in navijanjem. Zgodba Dallasa in Slovencev je bila izključno povezana z Lukom, kot je bila povezana zgodba Gorana Dragića in Miami Heat. To navijaško občinstvo se bo verjetno preselilo v klub, kjer bo Luka igral. Verjetno jih bo še več, saj gre pri Lakersih za bistveno znamko, klub z močnejšo tradicijo, za klub, ki je imel že prej veliko simpatizerjev v Sloveniji. Dallas bo pač ostal nek spomin, verjetno tudi prijeten. Čeprav Luka tam svojega potenciala še ni v celoti izkoristil. Verjetno pa ta sredina, kjer bo zdaj, to lažje omogoča v naslednjih petih ali desetih letih."