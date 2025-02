Ko prihaja do menjav zvezdnikov lige NBA, so običajno vpleteni košarkarji, vsaj največje zvezde, o tem obveščeni, pogosto je to tudi njihova želja. A ob menjavi Luke Dončića in Anthonyja Davisa ni vedel nihče, pa čeprav naj bi se vodilni možje Mavericksov in Lakersov o tem pogajali že nekaj tednov. Vedel ni niti LeBron James, ki bo zdaj postal Lukov soigralec. Vsi tako ugibajo, da je bil Dončićev odhod želja novih lastnikov Dallas Mavericks, družine Adelson, ter športnega direktorja Nica Harrisona.

"Izkušeni trenerji mi pišejo, da ne morejo verjeti"

Dallas Mavericks nadaljujejo brez Dončića. Foto: Reuters Kaj to pove o vodstvu Mavericksov, je v zelo neposredni analizi razložil analitik mreže ESPN Brian Windhorst: "Vem, da bi se morali osredotočiti na Lakers, ker so dobili morda naslednjega velikega Jezernika. To je izjemna zgodba, če poznamo zgodovino njihove franšize. Ampak zdaj je zgodba, in o tem mi pišejo vsi, poteza Dallasa Mavericks. Trenutni All Star igralec mi je poslal sporočilo: Ali veš, kako zelo Dallas Mavericks sovražijo Luko!? O tem se govori v ligi. Izkušeni trenerji mi pišejo, da ne moremo verjeti, da česa takega še niso videli."

“I had a current NBA All-Star text me and say, ‘Do you know how much the Mavericks must hate Luka?’”



Pripeljal jih je v finale! "Pa ga nočejo več."

Luka Dončić Foto: Guliverimage "Luka ima 25 let. Ima pogodbo še za več let. Letos poleti pa je upravičen do supermaks pogodbe. Zdi se mi povsem neverjetno, da ne bi bil pripravljen podpisati pogodbe. To se ni zgodilo, ker bi Mavericks mislili, da si Luka ne želi ostati. Če ne bi podpisal letos, bi imeli še eno leto, da se dogovorijo. To se je zgodilo, ker so Mavericks menili, da nadaljevanje z Luko ni najboljša stvar za klub. Samo pomislite na to! 25-letnik, ki je bil vedno izbran v idealno peterko in jih je lani pripeljal v finale! Pa ga nočejo več. In to zdaj! Niti ga niso dali na dražbo, ampak so se sami osredotočili na eno ekipo in naredili to kupčijo. To je šokantno! Vemo, česa je Luka zmožen, vsi smo videli, kaj so njegove pomanjkljivosti in njegova izjemnost. A Mavericks vedo najbolje in so potegnili črto pod njim. Osupljivo."