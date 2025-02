Iz ZDA prihaja odmevna novica o poslu treh klubov, katerega glavna akterja sta Luka Dončić in Anthony Davis. Po pisanju ESPN so se pri Dallas Mavericks odločili za menjavo Dončića, ki odhaja v Los Angeles Lakers, od tam pa se v Teksas seli ameriški zvezdnik Anthony Davis. Po poročanju novinarja Shamsa Charanie se z Dončićem v Kalifornijo selita tudi Maxi Kleber in Markieff Morris, v nasprotno smer pa prihaja Max Christie. V posel je vpleten še Utah Jazz, ki bo od Lakersov dobil Jalena Hooda-Schifina, ob tem pa še izbor v drugem krogu letošnjega NBA nabora od LA Clippers in Mavericks.

Ameriški mediji so se po sobotnih tekmah lige NBA razpisali o enem najbolj šokantnih poslov v zgodovini lige NBA. Vanj so vključeni trije klubi, osrednje ime pa Luka Dončić. Ta se iz Dallasa seli v Kalifornijo, kjer bo moči združil z LeBronom Jamesom pri LA Lakers, v Teksas pa iz mesta angelov odhaja Anthony Davis. K Lakersom se ob tem iz Dallasa selita še Maxi Kleber in Markieff Morris, v nasprotno smer pa prihaja Max Christie, Dallas pa bo dobil še izbor v prvem krogu NBA nabora 2029.

"Verjamem, da obramba zmaguje prvenstva," je generalni direktor Mavsov Nico Harrison dejal ESPN-ovemu novinarju Davu McMenaminu v povezavi z menjavo Dončića za Davisa. "Verjamem, da nam pridobitev obrambnega centra in igralca lige NBA z obrambno miselnostjo daje boljše možnosti. Ustvarjeni smo za zmage zdaj in v prihodnosti."

Anthony Davis se seli v Dallas. Foto: Guliverimage

V posel je vpleten še Utah Jazz, ki bo od Lakersov dobil Jalena Hooda-Schifina, ob tem pa še izbor v drugem krogu letošnjega NBA nabora od LA Clippers in Mavericks.

Yes, this is real. Sources tell ESPN: Full trade:



- Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris



- Mavericks: Anthony Davis, Max Christie, 2029 LAL 1st



- Jazz: Jalen Hood-Schifino, 2025 Clippers 2nd, 2025 Mavericks 2nd https://t.co/bltojdTaQj — Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2025

Marc Stein: Luka ni zahteval menjave

Ko se je tako Slovenija šele začela prebujati v nedeljski dan je iz ZDA odjeknila neverjetna novica. Kot poroča Shams Charania, ki je eden najbolj poznanih in zanesljivih NBA "insiderjev", se Luka Dončić poslavlja od Dallasa in se bo z družino preselil v Los Angeles, kjer bo oblekel dres Lakersov in med drugim združil moči s svojim vzornikom iz otroštva, LeBronom Jamesom.

Kot ob tem poroča Marc Stein, Dončić, ki trenutno še okreva po poškodbi, naj ne bi zahteval menjave in je bila ta tako zanj kot za celotno ekipo velik šok. Mavericks na čelu z generalnim direktorjem moštva Nicom Harrisonom so se za menjavo odločili na lastno pest, z željo, da se ekipi pridruži Anthony Davis, ki naj bi pomagal ekipi krpati luknjo pod obročema. Dončić naj bi bil o menjavi že obveščen v soboto pozno zvečer, menjava pa je že dobila oznako, kot ena najbolj neverjetnih v zgodovini lige NBA.

Da je zgodba še toliko bolj neverjetna priča podatek, da sta bila tako Dallas kot Dončić praktično že dogovorjena o podaljšanju pogodbe, ki bi se zgodila konec julija. Slovenski košarkar naj bi takrat z Mavericksi podpisal novo petletno pogodbo v vrednosti 345 milijonov dolarjev.

Mnogi so pričakovali, da bo Dončić v Dallasu postal "novi" Dirk Nowitzki. Foto: Reuters

Za Dallas odigral več kot 400 tekem

Dončić bo tako, kot vse kaže, v svoji sedmi sezoni v ligi NBA prvič zamenjal klubske barve. Izjemno šokirani so glede na odzive na socialnih omrežjih tudi navijači Dallasa, ki so pričakovali, da bo slovenski zvezdnik sledil poti legendarnega Nemca Dirka Nowitzkega, ta je namreč celotno sezono nosil dres Mavericksov. Slovenski kapetan je za Dallas skupno odigral 422 tekem rednega dela, 50 jih je dodal še v končnici, svoj statistični indeks je izboljševal iz sezone v sezono, še posebej pa je blestel lani, ko je ekipo vodil do finala najmočnejše košarkarske lige na svetu, ob tem pa so bili vsi v Dallasu že pred začetkom te sezone prepričani, da bo ekipa lovila šampionski prstan.

A tako kot že mnogokrat, se je še enkrat več dokazalo, kako nepredvidljiv je svet trgovanja in menjav v ligi NBA. Dončić ima sicer v tej sezoni nemalo težav s poškodbami, zato je odigral le 22 tekem, v katerih pa je v povprečju dosegal 28,1 točke, 8,3 skoka in 7,8 asistence na srečanje. Ljubljančan naj bi bil v zadnjih tednih vse bližje vrnitvi na parket, a ga zdaj pred tem čaka še selitev v več kot dva tisoč kilometrov oddaljeno mesto angelov. Dončić sicer ne bo prvi Slovenec, ki bo nosil dres legendarnih Lakersov, saj je bil član ekipe v letih 2004-2010 Saša Vujačić, ki je z njimi dvakrat osvojil naslov.

Statistika Dončića v dresu Dallas Mavericks v rednem delu sezone:

Sezona Tekme Min. Točke Skoki Asis. Met iz igre % Za 3 % 2018–19 72 32.2 21.2 7.8 6.0 42.7 % 32.7 % 2019–20 61 33.6 28.8 9.4 8.8 46.3 % 31.6 % 2020–21 66 34.3 27.7 8.0 8.6 47.9 % 35.0 % 2021–22 65 35.4 28.4 9.1 8.7 45.7 % 35.3 % 2022–23 66 36 .2 32 .4 8 .6 8 .0 49.6 % 34.2 % 2023–24 70 37 .5 33 .9 9 .2 9 .8 48.7 % 38.2 % 2024–5 22 34.9 28.1 8.3 7.8 46.4% 35.4%

Dončić Dallas "zapušča" na osmem mestu zahodne konference s izkupičkom 26-23, k Lakersom pa prihaja pri izplenu 28-19, kar jih trenutno uvršča na peto mesto zahoda.

Preberite še: