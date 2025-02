Podal je razlog, zakaj naj bi Luka Dončić moral oditi

V ligi NBA je nekakšno nepisano pravilo, da so najboljši košarkarji zaščiteni pred menjavami in sami odločajo o svoji usodi. A smo v primeru slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića spoznali, da temu ni tako in da gre vendarle zgolj za posel. Tudi sam praktično do zadnjega ni vedel, da se bo ta menjava zgodila. In da je sploh na vidiku.

Kot je še v aktivni igralski karieri venomer izpostavljal kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, mora imeti košarkar v ligi NBA venomer pripravljene kovčke za selitev.

Šokirani vsi

A ni nihče pričakoval, da se bo to zgodilo proti Dončićevi volji. Generalni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison se je odločil za menjavo, ki je razburkala košarkarski svet. Verjetno je bilo malo takšnih v Sloveniji, ki se v nedeljsko jutro niso prebudili z odprtimi usti in hkrati pomislili, ali je na koledarju 1. april.

Nico Harrison je bil glavni protagonist menjave. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Šokirani so bili tudi košarkarji v ligi NBA. Zvezdniki, kot je Kevin Durant, so med spremljanjem tekem izvedeli za novico, ki je odjeknila v svetu košarke. Bila je nepričakovana. Presenetila jih je.

"Verjamem, da obramba prinaša naslove," je v pogovoru z novinarjem ESPN Timom MacMahonom povedal generalni direktor Mavericks Nico Harrison in pojasnil svojo odločitev za menjavo Dončića za Davisa. "Verjamem, da nam pridobitev centra z All-Defensive nazivom in igralca All-NBA z obrambno miselnostjo daje boljše možnosti. Sestavljeni smo za zmago zdaj in v prihodnosti."

So mu vdrli v račun?

Novico je kot prvi lansiral na družbeno omrežje X priznani novinar Shams Charania. Ni bilo malo takšnih, ki so mislili, da gre za potegavščino, da so novinarju ugrabili uporabniški račun in je šlo za neslano šalo.

Foto: Reuters

Zvezdnik Indiane Pacers Tyrese Haliburton, ki se je v soboto v Indianapolisu udeležil dogodka WWE Royal Rumble, prav tako ni mogel verjeti novici. "Je Shamsu kdo vdrl v račun?" je Haliburton vprašal na X kmalu po tem, ko je Charania objavil osupljivo novico.

Zvezdnik 76ersov Joel Embiid je bil prav tako šokiran. "WOOOWWWW, NI ŠANS," je zapisal Embiid, ki sicer le redko objavlja novice ali zgodbe o NBA na svojem profilu X.

Popolno presenečenje na spletu je Charanio prisililo, da je ponovno objavil in potrdil, da je novica "resnična".

Dončićeva telesna pripravljenost

In kaj naj bi bil razlog za Lukov odhod iz mesta, kjer je imel status ikone? Vodstvo Lakersov, lastniška skupina in trenerski štab so bili usklajeni glede dogovora in navdušeni nad pridobitvijo mlade superzvezde Dončića, hkrati pa so se zavedali, da je v NBA treba dati veliko, da dobiš veliko.

Novinarju MacMahonu so viri blizu povedali, da so glavni razlog za njegov odhod Lukove stalne težave s telesno pripravljenostjo. V vrstah Dallas Mavericks naj bi vladalo precejšnje nezadovoljstvo zaradi Dončićeve pomanjkljive discipline glede prehrane in telesne pripravljenosti, kar so v klubu videli kot glavni razlog za njegove poškodbe.