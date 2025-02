V eno "najbolj šokantnih menjav v zgodovini lige NBA," kot jo opisujejo ameriški mediji, so vključeni trije klubi, osrednje ime pa je Luka Dončić. Ta se iz Dallasa seli v Kalifornijo, kjer bo oblekel dres Lakersov, v Teksas pa iz mesta angelov odhaja Anthony Davis. K Lakersom se ob tem iz Dallasa selita še Maxi Kleber in Markieff Morris, v nasprotno smer pa prihaja Max Christie, Dallas pa bo dobil še izbor v prvem krogu NBA nabora 2029.

Tako je že jasno, da bo Dončić združil moči z velikim vzornikom iz otroštva, LeBronom Jamesom, ki od leta 2018 igra 18-kratne prvake lige NBA. Kot poroča ESPN, je James novico izvedel, ko je bil na večerji z družino. "Bil je zelo presenečen. LeBron je o menjavi Dončić-Davis izvedel med družinsko večerjo v restavraciji," poroča Dave McMenamin. "James je bilo izredno presenečen oziroma kar šokiran, novico še vedno predeluje in ni imel nobene informacije, da se bo ta menjava zgodila," še poroča ESPN. Kot še poročajo ameriški mediji, naj bi bila nad novico, razumljivo, močno šokirana tudi Dončić in Davis.

Zaigral bo z enim izmed svojih idolov

Dončić je v intervjujih sicer že večkrat poudaril, da je James eden izmed njegovih vzornikov iz otroštva, med igralcema pa že od začetka kariere Slovenca čez lužo vlada neizmerno medsebojno spoštovanje, moči pa sta že nekajkrat združila tudi na tekmah All-Star, kjer pa Dončića letos prvič po petih zaporednih izvedbah ne bo. Zdaj bo zanimivo videti, kako se bo dvojec ujel na parketu, sploh ob jasnem dejstvu, da imata oba košarkarja večino časa žogo v svoji posesti, je pa James v preteklosti že dejal, da bi si pred koncem kariere želel igrati ob boku Slovenca.

Luka finally gets to play with his idol, LeBron 👏 pic.twitter.com/HAoVJOJk5U — ESPN (@espn) February 2, 2025

Objava na omrežju X iz leta 2022:

LUKA. He's my fav player!! — LeBron James (@KingJames) May 17, 2022

Oba igralca sta v preteklosti en o drugem že večkrat spregovorila z izbranimi besedami. "Neverjetno je, kako ob svoji višini in konstituciji obvlada žogo. Še bolj pa me navdušuje njegov pregled nad igro, zato mi je tako všeč. Tako preprosto lahko nadzoruje igro, ne rabi niti metati pa ima neverjeten vpliv na igro. Vsakič pride tja, kamor želi, v svojem ritmu, vedno ve, kaj bo storila obramba in vedno ima za to rešitev. Njegov um in košarkarski iq sta nekaj izjemnega," je že leta 2022 dejal danes 40-letni James.

Je pa James ob menjavi izgubil pomembnega soigralca Davisa, ki je k Lakersom prišel leto zatem, ko je to storil James. Oba sta bila obraza franšize zadnjih pet sezon in pol. Ekipo sta popeljala v štiri končnice in tudi do šampionskega prstana leta 2020. Davis je odnos z Jamesom leta 2023 opisal kot "enega najboljših v zgodovini lige NBA."