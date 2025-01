Konec veličastnega niza za Luko Dončića, Cuban ne skriva jeze

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki se še vedno ubada s poškodbo, prvič od svoje debitantske sezone v ligi NBA ne bo zaigral na tekmi All-Star, saj ni bil uvrščen na končni seznam udeležencev prestižne tekme vseh zvezd. Na njem ni niti Kyrieja Irvinga, tako da se je prvič po sezoni 2017/18 zgodilo, da Dallas na zvezdniškem obračunu ne bo imel svojega predstavnika. V noči na petek je bilo sicer v ligi NBA odigranih pet tekem, na delu pa ni bilo klubov s slovenskimi legionarji. "NBA je pač NBA, naravnost smešno in noro je, da Luka in Kai nista bila izbrana," je dogajanje na spletnem omrežju X pospremil Mark Cuban.

Čez dobra dva tedna se bodo na spektaklu All-Star v San Franciscu, ki bo letos zaživel v novem tekmovalnem formatu, zbrali in družili največji zvezdniki lige NBA. Med njimi pa prvič po petih zaporednih izvedbah ne bo Luke Dončića. Eden najboljših in najbolj priljubljenih obrazov lige NBA je namreč že dober mesec dni poškodovan, a je kljub temu njegov neizbor veliko razočaranje.

Zaradi poškodbe mečne mišice v letošnjem koledarskem letu sploh še ni odigral tekme, v celotni sezoni pa je na 48 dvobojih Dallasa zbral le 22 nastopov. Zaradi tega je že izpadel iz lestvice za priznanje MVP igralca sezone, zdaj pa se je še zgodilo, da ga prvič po petih zaporednih nastopih ne bo bilo še na All-Star spektaklu. Slovenski zvezdnik je sicer na 22 tekmah v teh sezoni v povprečju dosegal 28,1 točke, 8,3 skoka in 7,3 asistence na srečanje.

Znani vsi udeleženci

LeBron James ne bo zamudil spektakla v San Franciscu. Foto: Reuters Zdaj so tako znani vsi udeleženci tekme All-Star, ki bo tokrat potekala v novem formatu. Liga NBA je dozdajšnjo verzijo nadomestila z mini-turnirjem s štirimi ekipami. Na prihajajočem vikendu zvezd v San Franciscu tako ne bo le ene tekme, temveč kar tri. Dvema polfinaloma 16. februarja 2025 bo isti večer sledil finale z obema zmagovalcema. Zmagovalec vsake tekme je ekipa, ki prva doseže 40 točk. V novem formatu se je tako še naprej glasovalo o 24 zvezdnikih All-Star kot doslej. Vendar ti niso več razdeljeni na dve ekipi z 12 igralci, temveč na tri ekipe z osmimi košarkarji. Četrto ekipo sestavljajo obetavni talenti.

O tem, kdo bo med prvimi desetimi nominiranci, so odločili (50 odstotkov glasov), igralci lige NBA (25 odstotkov) in komisija predstavnikov medijev (25 odstotkov). Rezerve pa so imenovali glavni trenerji lige NBA.

Na zahodu so se med peterko z največjim številom glasom že prej prebili 40-letni mladostni veteran LeBron James (LA Lakers), Stephen Curry (Golden State), Kevin Durant (Phoenix), trenutno prvi strelec lige NBA Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) in Nikola Jokić (Denver). Na vzhodu sestavljajo elitnih pet Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jalen Brunson in Karl-Anthony Towns (oba New York), Jayson Tatum (Boston) in Donovan Mitchell (Cleveland).

Rezerve pa so bile naznanjene danes. Na vzhodu so to: Jaylen Brown (Boston Celtics), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) in Pascal Siakam (Indiana Pacers).

Na zahodu pa so Dončića "prehiteli" Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), James Harden (LA Clippers), Anthony Davis (LA Lakers), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Alperen Sengün (Houston Rockets), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) in Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Zadnji trije bodo na tekmi vseh zvezd nastopili prvič.

Tudi brez Irvinga

Kyrie Irving je na tekmi All-Star nastopil že osemkrat – a še nikoli kot član Dallasa. Foto: Reuters Prvič po sezoni 2017/18 tako na tekmi vseh zvezd ne bo nobenega člana Dallasa, ki je lani sicer zaigral v finalu lige NBA. Brez nastopa je ostal tudi Kyrie Irving, ki je v obdobju odsotnosti slovenskega virtuoza prevzel vlogo vlečnega konja Dallasa. Izkušeni Američan na tekmo v povprečju prispeva 24,1 točke, 4,9 asistence in 4,5 skoka, odlikuje pa ga 48,2-odstotni met iz igre.

Nad odločitvijo je svoje razočaranje in jezo že izrazil tudi Mark Cuban. "Gledanost All-Star tekme bo res nora, smeh," je sarkastično zapisal Cuban. "NBA je pač NBA, naravnost smešno in noro je, da Luka in Kai nista bila izbrana," je na omrežju X še zapisal Cuban.

Those tv ratings for All Star are gonna be crazy... Lol



NBA gonna NBA



JUST INSANE Luka and Kai aren't going https://t.co/cds3jkIzDB — Mark Cuban (@mcuban) January 31, 2025

Košarkarji Dallasa so v noči na četrtek brez Dončića v gosteh ugnali New Orleans, na lestvici zahodne konference (26 zmag in 22 porazov) pa zasedajo osmo mesto. V Dallasu so še vedno optimistični, kar zadeva Dončićevo vrnitev na parket. Želijo si, da bi se Slovenec soigralcem pridružil še pred tekmo All-Star.

V noči na petek je bilo odigranih pet tekem. Vodilni Cleveland je na domačih tleh s 137:115 premagal Atlanto. Cavaliers bodo v nedeljo zvečer gostili tudi Dallas. Los Angeles Lakers so s 134:96 odpihnili Washington Wizards.

Liga NBA, 30. januar:

Lestvica: