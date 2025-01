Dallas je ukrepal, Dončić ima novega soigralca

Ko se je na zadnji tekmi poškodoval še Nemec Maxi Kleber, je trener Dallasa Jason Kidd ostal pri zgolj enem zdravem centru. To je Daniel Gafford. Mavericks so bili zato v obdobju, ko je na seznamu manjkajočih zaradi zdravstvenih težav kar šest pomembnih igralcev, prisiljeni ukrepati. Okrepil jih je 27-letni ameriški center Kylor Kelley, ki je v tej sezoni ohranjal tekmovalni ritem v razvojni ligi G.

Košarkarji Dallas Mavericks bodo v noči na torek, ko bodo v ligi NBA gostili Washington Wizards, pogrešali kar šest košarkarjev. Poleg najboljšega strelca Luke Dončića, brez katerega so v tej sezoni dobili le 11 od 24 tekem, ne bo mogel trener Jason Kidd računati niti na pomoč Danteja Exuma, Najija Marshalla (kot razlog je znova navedena bolezen, kar je v tej sezoni že zelo pogost pojav in skrbi privržence Dallasa) kot tudi treh centrov. Manjkali bodo Dereck Lively II, Dwight Powell, po novem pa še Maxi Kleber, ki si je na srečanju proti Bostonu (107:122) zlomil kost v desnem stopalu, tako da ga čaka daljše okrevanje.

V Dallas prihaja kralj blokad

Kylor Kelley slovi po blokadah. Foto: Guliverimage Edini zdravi center v ekipi Daniel Gafford potrebuje pomoč, zato se je Dallas odzval s sklenitvijo pogodbe z novincem. To je 27-letni Američan Kylor Kelley, ki je v tej sezoni igral za moštvo South Bay Lakers. To je razvojno moštvo Los Angeles Lakers v razvojni ligi G, za katerega nastopa tudi Bronny James, sin LeBrona Jamesa.

Povprečje Kelleyja je v dresu South Bay Lakers ob 63,5-odstotnem metu iz igre znašalo 9,2 točke, 5,8 skokov in 1,7 blokade na srečanje. V prejšnji sezoni je bil 213 centimetrov visok košarkar izbran v najboljšo obrambno zasedbo razvojne lige G, v kateri je zbral tudi najvišje število blokad (83).

27-letni Američan je pred leti okusil tudi igranje košarke v Evropi, saj je v sezoni 2021/22 nastopal za London Lions. Foto: Guliverimage

Dallas je z njim sklenil dvosmerno pogodbo, tako da bo lahko Kelley poleg igre v ligi NBA ohranjal nastope tudi v razvojni ligi G, primoran pa se je bil odpovedati enemu igralcu. Od Dallasa se tako poslavlja Jazian Gortman, ki je v tej sezoni zbiral drobtinice na 16 tekmah in ni pustil večjega vtisa.

Washington v gosteh zmagal le enkrat

Dallas na lestvici zahodne konference trenutno zaseda deveto mesto, ki vodi v play-in. Foto: Reuters Dallas je v tej sezoni že premagal Washington. V gosteh ga je 5. decembra nadigral s 137:101, takrat zdravi Luka Dončić pa je dosegel trojni dvojček (21 točk, 10 skokov in 10 asistenc). Dallas je v glavnem mestu ZDA prevladoval pod košema. Zbral je kar 19 skokov več od Wizardsov (58 proti 39). Tokrat, ko Jason Kidd pogreša kopico centrov, bi bilo lahko razmerje drugačno.

Wizards so v tej sezoni zelo skromni. V gosteh so na 21 tekmah zmagali le enkrat. Pred tremi meseci so premagali le Atlanto (121:119), drugače pa se vselej vračali domov sklonjenih glav.