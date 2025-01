Cavaliers lahko še okrepijo primat na vzhodu

Najboljša ekipa vzhodne konference lige NBA Cleveland Cavaliers igra svojo 44. tekmo v sezoni. Ima 36 zmag in cvsega sedem porazov. Nasprotnik je pravi za novo veselje, saj so Philadelphia 76ers brez poškodovanega Jolena Embiida pri skromnih 15 zmagah in niso zmagali zadnjih sedem tekem. Cavaliers v povprečju na tekmo dosegajo kar 121,7 točke.