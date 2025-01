Dallas Mavericks so v sredo pred domačimi gledalci zaigrali močno oslabljeni. Med tistimi, ki še čakajo na vrnitev, sta tudi stalna člana ekipe Luka Dončić (poškodba leve mečne mišice), ki je izpustil polovico tekem te sezone (22 od 44), in Dante Exum (operacija desnega zapestja). Datuma njunih vrnitev še nista znana. Prav tako sta zaradi poškodb drugo zaporedno tekmo izpustila Jaden Hardy (poškodba desnega gležnja) in Dwight Powell (poškodba kolka), ki sta se poškodovala v obračunu proti Oklahomi City.

Dereck Lively II naj bi bil odsoten dlje časa, dva ali tri mesece. Foto: Guliverimage Tik pred tekmo je prišla informacija, da ima Dereck Lively II, ki je izpustil zadnje tri tekme zaradi poškodbe desnega gležnja, počeno kost v stopalu in mora na daljše okrevanje. ESPN poroča, da bo manjkal od dva do tri mesece. Dvajsetletnik velja za enega ključnih mož Dallasa v obrambi in raketi. To sezono je v povprečju do 14. januarja, ko se je poškodoval, dosegal 9,1 točke, 7,8 skoka, 2,6 podaje in 1,7 blokade na tekmo.

Seznam poškodovanih pa je pred dvobojem z Minnesoto vključeval tudi nove igralce, katerih odsotnost je še dodatno otežila Dallasu delo proti Volkovom. Zaradi rahlega zvina gležnja je manjkal Klay Thompson, med odsotnimi pa je še naprej Naji Marshall, ki ima težave z zdravjem, medtem ko je Quentin Grimes, ki trpi zaradi bolečin v prede hrbta, stisnil zobe.

Kljub hudim težavam z odsotnostmi so se Teksašani dobro kosali z Minnesoto, ki je večji del tekme vodila, največ za 12 točk, ko je v zadnji četrtini ušla na 87:99, a se je domačim uspelo približati, na koncu pa izgubili za točko s 114:115.

Kyrie Irving je ob porazu presegel mejo 18 tisoč točk lige NBA, kar mu je uspelo kot 81. košarkarju najmočnejše lige na svetu. Foto: Guliverimage

Irving prek 18 tisoč točk

Prvo ime Dallasa ob porazu je bil Kyrie Irving, ki je v dobrih 38 minutah igre vpisal 36 točk in že v prvi četrtini presegel mejo 18 tisoč točk, kar mu je uspelo kot 81. košarkarju lige NBA. Dodal je še štiri skoke in devet asistenc, P. J. Washington je 30 točkam dodal sedem skokov, Daniel Gafford pa vknjižil dvojni dvojček (14 točk, 12 skokov). Pri zmagovalcih je bil s 27 točkami prvi strelec Jaden McDaniels, vključno z zmagovitim prostim metom tri sekunde pred koncem tekme, Anthony Edwards je dodal 21 točk.

With a basket at the 7:17 mark of the opening quarter, Kyrie Irving eclipsed 18,000 career points, becoming the 81st player in NBA history to reach the milestone. pic.twitter.com/kjucgcX8Jm — Mavs PR (@MavsPR) January 23, 2025

Nevarno območje

To je bil še 21. poraz teksaške zasedbe, ki ima na računu še 23 zmag in je po sredinem obračunu zdrsnila na osmo mesto zahodne konference. Minnesota je z istim izkupičkom deveta, 11. Golden State Warriors pa z dvema tekmama manj zaostajajo le za dve zmagi. Težki časi so torej pred teksaško ekipo, ki je pred začetkom sezone napovedala boj za naslov prvaka lige NBA.

Shai Gilgeous-Alexander je bil proti Utahu neustavljiv, dosegel je kar 54 točk in postavil nov osebni rekord. Že v noči na petek bo s soigralci gostil Dallas. Foto: Guliverimage

Zahtevno gostovanje pri vodilnih, Gilgeous-Alexander z rekordom

Dallas bo na delu že v noči na petek po slovenskem času, ko ga čaka izjemno zahtevno gostovanje pri vodilni ekipi lige Oklahoma City Thunder, ki je 36. zmago dosegla proti Utahu (123:114). Blestel je Shai Gilgeous-Alexander, ki se je ustavil pri 54 točkah, kar je njegov novi osebni rekord, dodal je še osem skokov.

Shai Gilgeous-Alexander in win over Jazz:⁰⁰Career-high 54 PTS (previous high was 45)⁰8 REB

5 AST⁰2 STL⁰2 BLK⁰⁰10th different player to hit 50 this season. Nobody has done it more than once.pic.twitter.com/NZdaSpA1s2 — Underdog NBA (@Underdog__NBA) January 23, 2025

Alperen Sengun je s soigralci Houstona na kolena spravil vodilni Cleveland. Foto: Guliverimage

Houston strl Cleveland

V derbiju večera je druga ekipa zahoda Houston Rockets s 109:108 premagala najboljšo ekipo lige Cleveland Cavaliers, ki tako ostaja pri 36 zmagah. Čeprav se je že zdelo, da so Cavaliers v zadnji četrtini povsem nadzorovali tekmo, so si Teksašani izborili izenačenje na 107. točki le pet sekund do konca. Dva prosta meta turškega zvezdnika Aleperna Senguna sta nato popeljala Houston v prednost. Do konca tekme je Tari Eason storil prekršek nad Dariusom Garlandom, ki je metal za tri točke. Zdaj je imel tekmo v svojih rokah. Vendar pa je Garland zgrešil prva dva prosta meta in v Houston se je lahko veselil.

Tretja ekipa zahoda Memphis Grizzlies je za četrto zaporedno zmago s 132:120 premagala Charlotte Hornets.

Liga NBA, 23. januar:

Lestvica: