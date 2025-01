Kaj bo z Jimmyjem Butlerjem, "največjim glavobolom lige"?

"Vselej pridemo nazaj do dejstva, da v Miamiju zagotovo ne bodo naredili poteze, ki bi na ekipo negativno vplivala naslednjo sezono in kasneje v prihodnosti, samo zato, da bi se zdaj znebili največjega glavobola v ligi," je bil pred dnevi neizprosen novinar mreže ESPN Tim MacMahon.

Govoril je seveda o vse slabšem odnosu zvezdnika ekipe Jimmyja Butlerja z vodstvom moštva. Butler je že večkrat jasno poudaril, da si želi zapustiti ekipo, s katero je v letih 2020 in 2023 zaigral v finalu lige NBA, tudi predsednik Miami Heat Pat Riley v javnosti ne varčuje s kritičnimi besedami proti Butlerju, a enostavnih rešitev zapletenega položaja za zdaj ni videti. Butler je pripravljen oddelati pogodbo do konca, kar pomeni, da bo trenerju Eriku Spoelstri na voljo tudi za tokratni spopad s Portlandom.

"Jimmy se je zopet uspešno prelevil v največji glavobol lige, in da bo tako, smo vedeli že po Rileyjevi novinarski konferenci ob koncu prejšnje sezone," je še razlagal MacMahon. Na tej novinarski konferenci je predsednik v pričo Butlerja izrazil dvom, da bodo s košarkarjem podaljšali pogodbo, ki mu poteče ob koncu letošnje sezone. Zanimivo spremljati dogajanje do konca prestopnega roka, ki se konča 6. februarja.

Miami je sicer v tej sezoni dokaj neprepričljiv, zaseda osmo mesto na lestvici vzhodne konference, na zadnjih desetih tekmah je zabeležil le štiri zmage. Njihov tokratni gost Portland je še veliko slabši in je na lestvici zahodne konference šele na 13. mestu.

Denver Nuggets Nikole Jokića pričakujejo Philadelphia 76ers. Foto: Reuters

V noči na sredo po slovenskem času bodo odigrane še štiri tekme, v newyorškem derbiju se bosta pomerili ekipi Brooklyn Nets in NY Knicks, Raptors v Torontu pričakujejo Orlando Magic, zanimivo pa bo tudi v Denverju in Los Angelesu. Nuggets Nikole Jokića gostijo ranjene Philadelphia 76ers, ki že osem tekem pogrešajo svojega prvega moža Joela Embiida, v času njegove odsotnosti pa so zmagali le enkrat. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar še ni pripravljen za povratek na parket. Lakers LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa pa na domačem parketu pričakujejo Washington Wizzards, daleč najslabšo ekipo lige, ki je v tej sezoni dosegla le šest zmag.

Dallas Mavericks Luke Dončića naslednja tekma čaka v noči na četrtek po slovenskem času (1.30), ko bodo na domačem parketu pričakali Minnesota Timberwolves. Ljubljančan je še vedno poškodovan in najverjetneje še ne bo nared za igro.

