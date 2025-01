V živo: Daniel Gafford zablestel z 21 točkami

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA tekmo s Charlotte Hornets začeli že malo po 18. uri po slovenskem času. Trener teksaške zasedbe Jason Kidd ne bo more računati na slovenskega superzvezdnika Luko Dončića, ki še okreva po poškodbi mečne mišice, ki jo je staknil za božič, manjkajo še Dwight Powell, Jaden Hardy, Dante Exum in Dereck Lively. V ZDA danes praznujejo dan Martina Luthra Kinga mlajšega, borca proti rasni diskriminaciji.

V začetno postavo je Kidd danes uvrstil Irvinga, Spencerja Dinwiddieja, Daniela Gafforda, P. J. Washingtona in Klayja Thompsona.

Večji del prvega polčasa so Teksašani kljub zdesetkani zasedbi dobro kosali z domačini, prvo četrtino so dobili s tremi točkami prednosti (27:24), v drugi vodili tudi že z devetimi, predvsem po zaslugi vročega Daniela Gafforda, a so Hornets do konca prve polovice tekme vendarle izenačili na 55:55. Gafford je v prvem polčasu dosegel 21 točk, eno manj pa je zbral najboljši strelec Charlotta LaMelo Ball. Dallasu predvsem ni stekel met za tri točke, iz 19 poskusov so namreč potopili le štiri.

Dallas se je moral na zadnjih 12 tekmah v ligi NBA znajti brez slovenskega zvezdnika Luke Dončića in v tem času ob osmih porazih zabeležil le štiri zmage. Na sedmih tekmah v tem času je Jason Kidd pogrešal tudi drugega organizatorja igre Kyrieja Irvinga, ki pa se je v soboto vrnil v ekipo in ji s 25 točkami pomagal do velike zmage nad Oklahomo (106:98), najboljšo ekipo zahodne konference.

Mavericks so zdrsnili na sedmo mesto zahodne konference, danes pa se merijo z neprepričljivimi Charlotte Hornets, ki na lestvici vzhoda zasedajo 13. mesto in so na 38 tekmah sezone zbrali le deset zmag ob 28 porazih.

Teksašane nato naslednja tekma čaka v četrtek zjutraj po slovenskem času (1.30), ko bodo na parketu dvorane American Airlines pričakali Minnesota Timberwolves.

