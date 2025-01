Dallas pred misijo (ne)mogoče: "To ne sme biti izgovor"

Oklahoma je v tej sezoni vsaj za zdaj v res izvrstni formi, saj je na 40 tekmah v sezoni izgubila le šestkrat, tako kot Cleveland Cavaliers. Ti so bili v četrtek ravno zadnji tekmec, ki je moral priznati premoč OKC, hkrati pa tudi zadnji, ki je pred tem premagal Oklahomo na zadnjih 15 zaporednih tekmah. Povsem drugače gre Dallasu, ki je trenutno na sedmem mestu zahoda (22-19), Mavericks so izgubili zadnja tri zaporedna srečanja, skupno pa zadnjih osem od desetih tekem.

Mavse lahko z nekaj optimizma navdaja le dejstvo, da so ravno oni ena izmed šestih ekip, ki ji je v tej sezoni uspelo premagati OKC, potem ko so 17. novembra zmagali s 121:119, tudi takrat pa za Dallas ni igral Luka Dončić. Zatem so bili 10. decembra boljši OKC, tako da ekipi zdaj čaka tretje medsebojno dejanje letošnje sezone.

Luka Dončić je v tej sezoni zaigral le na 22 tekmah. Foto: Reuters

Pri Dallasu še naprej pogrešajo Dončića, ki okreva po poškodbi mečne mišice. Prav tako je Jason Kidd za tekmo z Oklahomo že prečrtal Derecka Livelyja, ki si je zvil gleženj, pod vprašajem pa je nastop Kyrieja Irvinga. Pri gostih bo manjkal Isaiah Hartenstein, že od novembra pa Oklahoma pogreša Cheta Holmgrena, čeprav tudi brez njega brez težav niza zmage. Ob zmagi nad Clevelandom je blestel Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 40 točk, s povprečjem 31,6 točke pa je prvi strelec lige. V tej sezoni ima Oklahoma trenutno najboljšo obrambo lige in šesti najboljši napad.

Del sezone zaznamovan s poškodbami

Za Dallasom je sicer ravno polovica sezone, ki so jo močno zaznamovale težave s poškodbami. "Smo v položaju, ko lahko zmagujemo tekme. Verjamem, da smo ena najboljših ekip v ligi, ko smo zdravi," je prepričan Kidd. "Vem, da so navijači zaskrbljeni, poškodbe ne smejo biti izgovor, a ko smo zdravi, vsi vemo, kakšni so naši cilji. Tudi zdaj moramo iti na parket in se boriti vsako tekmo, vsak večer, kar ob poškodbah in težavah z boleznijo ni vselej enostavno. Kljub temu verjamem, da imamo izjemno ekipo," je dejal Spencer Dinwiddie.

Dallas je v tej sezoni brez Dončića pri izkupičku 9-10, Lively in Naji Marshall sta npr. do danes izpsutila po devet tekem, Kyrie Irving jih je dodal deset. "Na koncu dneva vemo, da bi bil naš izplen drugačen, če bi bila naša ekipa zdrava. A na koncu dneva zaradi tega ne smemo jokati in se vznemirjati, iz tega se moramo učiti in postati preprosto boljši," pa je bil jasen P. J. Washington.

