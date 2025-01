Dallas Mavericks se vse bolj poglabljajo v težave

Pri Dallas Mavericks se soočajo s številnimi težavami in iščejo vzroke za svoje slabše predstave. Kljub vrnitvi Kyrieja Irvinga so v noči na sredo doživeli visok poraz proti Denver Nuggets (118:99). Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić zaradi poškodbe mečne mišice še naprej svoje soigralce spremlja s klopi in bi se lahko na parket vrnil šele čez dva tedna. Dodatna težava je še njihov center Dereck Lively II, ki je zadnjo tekmo proti Denverju zaradi zvina gležnja končal predčasno.

Pelikani so sicer najslabša ekipa v zahodni konferenci, ampak so na zadnjih tekmah pokazali nekaj več napredka v igri, potem ko so zmagali štiri od zadnjih sedmih tekem. Nazadnje so v gosteh premagali Chicago Bulls z izidom 119:113.

Liga NBA, 15. januar:

Lestvica:

Preberite še: