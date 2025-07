Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, ki se trenutno v ZDA mudi na promociji znamke Jordan, je v pogovoru za oddajo Today objasnil, da se je prvič v življenju za mesec dni povsem odpovedal košarki. Vse to je storil v želji, da bo čim bolje pripravljen na novo sezono pri Los Angeles Lakers, v katero bo, vsaj glede na nedavne posnetke in fotografije, ki so pricurljale v javnost, več kot očitno vstopil odlično fizično pripravljen.

Luka Dončić, ki ga že čez nekaj dni na reprezentančnih pripravah pred EuroBasketom pričakujejo tudi njegovi soigralci v dresu z državnim grbom, je ob tem dejal: "Dejansko sem se en mesec odpovedal igranju košarke, česar še nikoli v življenju nisem storil. Bilo je precej zahtevno, ampak vse je bilo v redu."

Prav fizična pripravljenost je botrovala šokantni menjavi, ko je sredi sezone lige NBA vrste Dallas Mavericks zamenjal za odhod v mesto angelov, kjer je združil moči z LeBronom Jamesom, s katerim sta želela napasti šampionski prstan, a Jezernikom se nato vse skupaj ni izšlo po načrtih. Kljub številnim negativnim komentarjem o njegovi pripravljenosti se Dončić na to kaj prida ni oziral, kar je pojasnil tudi v omenjeni oddaji: "Iskreno povedano, poskušal sem prebrati čim manj. Samo osredotočiti sem se poskušal. Mislim, da sem bil tudi takrat še vedno precej dober košarkar, ne glede na to, kaj so govorili ljudje."

Čez nekaj dni se bo ponovno pridružil reprezentanci. Foto: Guliverimage

Po takratnem poročanju ESPN so imeli pri Mavericks resne pomisleke glede prihodnosti z njim zaradi njegovih stalnih težav s telesno pripravljenostjo in bližajoče se zaveze k novi supermaksimalni pogodbi, ki bi jo z moštvom iz Teksasa lahko sklenil to poletje.

Dončić je po sezoni začel intenziven program preoblikovanja telesa, ki je vključeval brezglutensko in nizkosladkorno prehrano, poleg tega pa je dvakrat dnevno vključeval še vadbo. Vse skupaj je bil del novih metod, ki so jih zastavili njegovi trenerji, vse v luči, da bi novo sezono pričakal v optimalni formi. Še prej, natančneje 2. avgusta bo upravičen tudi do nove pogodbe z Jezerniki, a v pogovoru o tem ni želel podati zaključkov.