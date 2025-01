V košarkarski ligi NBA so se Dallas Mavericks ponoči še enkrat pomerili z Denver Nuggets, ki so jim v ponedeljek zjutraj po slovenskem času že priznali premoč s 101:112. Poln plen so iz American Airlines Centra gostje odnesli tudi tokrat, bilo je 99:118. Soočenja med Luko Dončićem in Vlatkom Čančarjem ni bilo, saj sta oba slovenska reprezentanta še vedno poškodovana. Poškodoval pa se je tudi center Dallasa Dereck Lively II.

V ponedeljek zjutraj je imel Dallas tudi brez svojih najboljših branilcev Luke Dončića in Kyrieja Irvinga lepo priložnost na kolena spraviti Denver, pri katerem kraljuje srbski center Nikola Jokić. Mavericks so imeli še štiri minute pred koncem tretje četrtine kar 18 točk prednosti, a so nato popustili in zmago prepustili gostom iz Kolorada (101:112).

Luka Dončić je s klopi pospremil še drugi poraz proti Denverju. Foto: Reuters

Tudi "povratna" tekma se Teksašanom ni izšla po načrtnih, Denver pa je glavnino dela opravil v prvi polovici srečanja, po kateri je vodil s 45:71. Dallas je sicer za razliko od prve izmed obeh tekem lahko računal tudi na Irvinga, a to ni zaustavilo gostov, pri katerih je blestel Jamal Murray, ki se je zaustavil pri 45 točkah. Še eno izjemno predstavo je prikazal Jokić, ki tokrat sicer ni pretirano polnil koša Mavericks, je pa desetim točkam dodal še prav toliko asistenc in 14 skokov, ter se podpisal pod 15. trojni dvojček v sezoni.

Pri Dallasu je bilo dvomestnih kar šest igralcev, a največ točk, 13, je zabeležil Daniel Gafford, Irving in Naji Marshall sta jih dodala po 11. Dallas je že na uvodu v tekmo ostal brez Derecka Livleyja II, ki si je po vsega štirih minute zvil gleženj in ob spremstvu osebja zapustil dvorano ter se ni več vrnil. Nadaljnje preiskave pa bodo pokazale, kako dolgo Jason Kidd ne bo mogel računati na svojega centra.

Mavs ostajajo na šestem mestu zahoda, ki še vedno prinaša neposredno uvrstitev v končnico, prihodnjo tekmo, s katero bodo sklenili polovico rednega dela, pa bodo igrali že v noči na četrtek, ko se bodo v gosteh udarili z New Orleans Pelicans. Isti večer bo na delu tudi trenutno četrti Denver, ki bo gostil Houston Rockets.

Grk do 50. trojnega dvojčka

Že 50. trojni dvojček v NBA-karieri je s 33 točkami, 11 skoki in 13 asistencami zabeležil Giannis Antetokoumnpo, ki se s tem uvršča na deseto mesto večne lestvice lige v tej prvini. Njegovi Milwaukee Bucks so s 130:115 ugnali Sacramento Kings.

Giannis Antetokoumnpo je zabeležil 50. trojni dvojček v NBA-karieri. Foto: Reuters

Suvereni sta še vedno tudi vodilni ekipi. Cleveland Cavaliers so na krilih Donovana Mitchella (35 točk, 9 skokov) s 127:117 ugnali Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder pa so bili s 118:102 boljši od Philadelphia 76ers. Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi gostov prispeval 32 točk in devet podaj.

Zmage so v noči na sredo zabeležili še Atlanta, Brooklyn in naslednji nasprotnik Dallasa, New Orleans.

Liga NBA, 14. januar:

Lestvica:

