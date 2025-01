Po porazu s Clevelandom še en velik izziv za Oklahomo

New York Knicks so na zadnjih desetih tekmah izgubili samo trikrat ter so s 25 zmagami in 13 porazi trdno na tretjem mestu lestvice vzhodne konference. S 33 oziroma 27 zmagami so pred njimi samo Cleveland Cavaliers in Boston Celtics. Kratkohlačniki v noči na soboto v kultnem Madison Square Gardnu gostijo vodilno ekipo zahodne konference, Oklahoma City Thunder. Ta ima 30 zmag in le šest porazov. Šestega je doživela na prejšnji tekmi, ko je njen niz 15 zmag prekinil Cleveland.

