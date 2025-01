Veliki derbi Clevelandu, ki je končal Oklahomin rekordni niz

Sredin derbi v ligi NBA med vodilnima ekipama Cleveland Cavaliers in Oklahoma City Thunder je s 129:122 pripadel Celevelandu, ki je prišel že do 11. zaporedne zmage in končal klubski rekordni niz 15 zmag Oklahome.

Pomerili sta se ekipi, ki bosta lahko zaigrali tudi v finalu za prvaka lige. To je bila šele tretja tekma v zgodovini lige NBA, na kateri sta kluba pred dvobojem dosegla po deset ali več zaporednih zmag in prvič, odkar so Los Angeles Lakers leta 2000 premagali Portland.

Prav tako se je šele drugič v zgodovini lige in prvič po sezoni 1971/72 primerilo, da sta se pomerili ekipi, ki sta zabeležili 30 ali več zmag na prvih 35 tekmah.

"Ves večer je bil videti kot bitka," je o spopadu najboljše obrambe in najboljšega napada lige dejal Allen in dodal: "Mi smo dosegali koše, tekmeci tudi, a tudi obramba je bila pomembna, zaustavljali smo se na obeh straneh parketa. Ob koncu večera smo vedeli, da bo razplet odvisen le od tega, katera ekipa se bo bolj potrudila v zaključku."

Gosti so posebej pazili na zvezdnika domačih Donovana Mitchella, ki je dosegel le 11 točk ob metu 3:16. Foto: Reuters

Gosti so posebej pazili na zvezdnika domačih Donovana Mitchella, ki je dosegel le 11 točk ob metu 3:16. A ga je v napadu uspešno nadomestil Allen, bil je najboljši strelec, dodal pa je še 12 skokov, šest podaj in tri ukradene žoge. Dobro je sodeloval z Evanom Mobleyjem, ki je dosegel 21 točk, deset skokov in sedem podaj. Postala sta prva soigralca konjenikov, ki sta po LeBronu Jamesu in Dwyanu Wadu leta 2017 dosegla po vsaj 20 točk, deset skokov in pet podaj na eni tekmi.

Sedem igralcev je doseglo dvomestno število točk za Cleveland, med njimi Darius Garland 18, rezervist Max Strus 17 in 15 Ty Jerome s klopi.

Tekma je ostala napeta do zadnjih minut, Cavs so po 30 menjavah v vodstvu povedli s 125:122. Mobley je prinesel prednost domačim s 127:122, ko je bilo še 67 sekund pred koncem, Garland pa je 27 sekund pred piskom sirene dosegel končni izid.

Shai Gilgeous-Alexander je bil najboljši pri Thunderju z 31 točkami. Foto: Reuters

Shai Gilgeous-Alexander je bil najboljši pri Thunderju z 31 točkami, medtem ko jih je Jalen Williams dodal 25 za Oklahomo, ki bo gostila povratno tekmo 16. januarja.

Tyrese Maxey je z 29 točkami vodil gostitelje iz Philadelphie do zmage nad Washingtonom s 109:103, Malik Beasley pa je s 23 točkami popeljal Detroit do zmage nad Brooklynom s 113:98.

Karl-Anthony Towns in O.G. Anunoby sta bila s po 27 točkami najzaslužnejša za zmago New York Knicks nad gostujočim Torontom s 112:98, medtem ko je Kamerunec Pascal Siakam dosegel 26 točk za Indiano pri slavju nad gostujočim Chicagom s 129:113. Deni Avdija je dosegel 26 točk za zmago Portlanda nad New Orleansom s 119:100.

Liga NBA, 8. januar:

Lestvica: