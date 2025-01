V poslastici lige NBA so razigrani Oklahoma City Thunder doma premagala branilce naslova Boston Celtics s 105:92. To je bila že 15. zaporedna zmaga vodilne ekipe zahodne konference, s katero je postavila nov rekord franšize, znova pa je blestel Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (33 točk). Boston je v drugem polčasu dosegel zgolj pičlih 27 točk. Navijače Dallasa zelo skrbi zdravstveno stanje Luke Dončića. Koliko časa bo še moral zaradi poškodbe leve mečne mišice počivati slovenski zvezdnik?

Najbolj vroča ekipa sezone je trenutno Oklahoma City Thunder. Ko je govora o tekmah, ki štejejo za redni del lige NBA, so že pri 15 zaporednih zmagah. Vmes so grenkobo poraza resda izkusili v finalu ligaškega pokala v Las Vegasu proti Milwaukeeju, a tisti dvoboj ni štel za redni del lige NBA. Ko pa gre za "navadne" ligaške tekme, so v zadnjem obdobju nepremagljivi in najtrši oreh v ligi za vse tekmece. Zmagujejo kot za stavo.

Vrhunci dvoboja v Oklahoma Cityju:

Tako so v nedeljo zvečer odpravili tudi branilce naslova iz Bostona (105:92), znova pa je na parketu izstopal kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander (33 točk in 11 skokov), tudi eden največjih kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca rednega dela sezone. OKC je tako razmerje zmag in porazov izboljšala na 30-5, še povečala prednost na lestvici zahodne konference, hkrati pa potrdila pripravljenost, da bi se lahko v tej sezoni potegovala za najvišje dosežke. Pri gostih, ki so si v prvem polčasu priigrali 10 točk prednosti (55:65), sta največ točk dosegla Jayson Tatum (26 točk in 10 skokov) ter Jaylen Brown (21), Oklahoma City pa si je odločilno prednost pripravila v zadnjih minutah.

Tri zaporedne trojke Dorta v zadnjih minutah srečanja:

Lu Dort nails THREE triples in the closing minutes to help ice it for the @okcthunder's franchise-best 15th straight W! pic.twitter.com/k4zb0rp8i8 — NBA (@NBA) January 5, 2025

Luguentz Dort je z dvema zaporednima trojkama popeljal gostitelje slabe dve minuti do konca do neulovljive prednosti (100:88). Dort je skupno dosegel 11 točk, od tega tri trojke v zadnjih minutah srečanja. Boston je plačal davek skromnemu odstotku zadetih metov za tri točke. Zadel jih je le 9 od 46. Boston je v drugem polčasu dosegel zgolj 27 točk, kar je bil z naskokom njegov najbolj siromašen polčas v tej sezoni. Pred tem jih je najmanj dosegel 44.

"Na parketu se zabavamo. Kadarkoli kdo naredi kaj dobrega, ga spodbujamo. To kemijo smo ustvarjali nekaj let in stvari so se postavile na svoje mesto," je po tekmi dejal Dort, ki je 11 od 14 točk dosegel v zadnji četrtini.

Oklahoma je najprej pred dnevi prekinila niz devetih zaporednih zmag New York Knicks, pozno v nedeljo nato ustavila še prvake lige NBA, v noči s srede na četrtek pa se bo v gosteh pomerila z vodilno zasedbo lige Cleveland Cavaliers.

Cleveland postavil nov rekord

Donovan Mitchell s Clevelandom vztraja na prvem mestu. Foto: Reuters Ta je zelo vroč. Vodilni Cleveland je zbral 31 zmag in le štiri poraze. Tokrat je premagal Charlotte s 115:105, kar je bila njegova deseta zaporedna zmaga. Prav vse je dosegla z dvomestno razliko, s čimer je postavil nov rekord franšize. Donovan Mitchell je 17 od skupno 19 točk dosegel v drugem polčasu. Največ točk pri Clevelandu je dosegel Darius Garland (25).

Pri Charlottu, ki je zdaj v nizu desetih zaporednih porazov, sta 24 točk dosegla LaMelo Ball in Brandon Miller.

Houston je premagal Los Angeles Lakers (119:115). Jalen Green je dosegel 33 točk, Amen Thompson pa jih je ob rekordnih 16 skokih, toliko jih pred tem v karieri še ni zbral na tekmi lige NBA, dodal 23, pri poražencih iz Kalifornije pa je 40-letnemu LeBronu Jamesu do novega trojnega dvojčka zmanjkala le ena podaja. Zbral je 21 točk (trojke 4/7), 13 skokov in 9 asistenc. Toliko točk je ob 10 podajah zbral tudi Austin Reaves, še več pa Anthony Davis (30 točk in 13 skokov). Gostje so imeli v zadnjih sekundah ob zaostanku 115:118 priložnost za napad, v katerem bi s trojko izsilili podaljšek, a jim je takrat pokvaril načrte Fred VanVleet. Ukradel je žogo in s črte prostih metov potrdil zmago Raket.

Kralji dominirali v San Franciscu

Najvišjo zmago večera je dosegel Sacramento. Čeprav ni mogel računati na najboljšega strelca De'Aarona Foxa, je Bojevnike iz San Francisca v gosteh odpravil kar s 129:99. Že po prvem polčasu je vodil za +24. Pri kraljih sta najbolj izstopala Malik Monk (26 točk in 12 asistenc) ter Domantas Sabonis (22 točk, 13 skokov in 7 asistenc), pri Golden Statu pa je Stephen Curry natresel 26 točk (trojke 4/8), Andrew Wiggins pa jih je dodal 18.

Izjemno zabijanje Malika Monka:

MALIK MONK WAKES THE CROWD UP 😲pic.twitter.com/nOuGsVbXJM — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 6, 2025

Gostujočih zmag sta se ob Sacramentu veselili še najslabši zasedbi zahodne konference New Orleans Pelicans (7-29) in Utah Jazz (9-25). Obe sta slavili drugič zapovrstjo.

Utah je na krilih natančnega Brica Sensabaugha (27 točk, trojke je metal 5/6) v gosteh premagal Orlando (105:92), New Orleans pa je bil uspešen pri Washingtonu (110:98), Dejounte Murray pa se je podpisal pod svoj jubilejni 20. trojni dvojček (14 točk, 12 asistenc in 10 skokov). Največ točk za Pelikane je sicer dosegel CJ McCollum (25), prvi strelec dvoboja pa je bil košarkar Washingtona Kyle Kuzma (28).

Moštvi poškodovanih slovenskih reprezentantov sta na nedeljski večer prosti. Dallas Mavericks Luke Dončića, ki ga pestijo tudi težave z boleznimi v moštvu, nova tekma čaka v noči na torek, ko bodo gostovali pri Memphisu, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa še dan kasneje, ko bodo gostili Boston.

Navijači v skrbeh zaradi Dončića Kdaj se bo na parket vrnil Luka Dončić še ni jasno, posnetki z zadnje tekme Dallasa, ko so Mavs pred domačimi navijači priznali premoč najboljšemu moštvu lige Cleveland Cavaliers, pa niso najbolj spodbudni.



Dončić je namreč po tem, ko je vstal s stola, komajda stopil na svojo levico, kasneje pa se s pomočjo pripomočka odpeljal iz dvorane. Že kmalu po poškodbi je bilo sicer jasno, da bo manjkal vsaj mesec dni, a zdi se, da bo okrevanje trajalo še nekoliko dlje. 10 days after the injury. Luka can barely step on his foot. I want to die. pic.twitter.com/l0V08hrhDG — Luka Updates (@LukaUpdates) January 5, 2025 Kapetan slovenske reprezentance je zadnjo tekmo za svoje moštvo sicer odigral 25. decembra. Kapetan slovenske reprezentance je zadnjo tekmo za svoje moštvo sicer odigral 25. decembra.

