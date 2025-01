Butler med suspenzom namreč ne bo prejemal plače. Po navedbah Bobbyja Marksa z ESPN bo izgubil 336.543 dolarjev za vsako tekmo, skupaj pa to pomeni približno 2,35 milijona dolarjev. Marks navaja, da lahko šestkratni udeleženec tekme All-Star vloži pritožbo v naslednjih 30 dneh, reševanje celotne situacije pa lahko traja tudi do enega leta.

Kmalu po suspenziji s strani kluba se je oglasila tudi zveza igralcev NBPA: "Suspenz sedmih tekem, ki ga je Miami Heat naložil Jimmyju Butlerju, je pretiran in neprimeren, zato imamo namen vložiti pritožbo zoper to disciplinsko odločitev." Vse skupaj velja za dolgotrajen postopek, zato ni verjetno, da bo suspenz ustavljen. Najverjetnejše pri celotnem dogajanju pa je, da smo že videli zadnjo Butlerjevo tekmo za Heat.

Erik Spoelstra svojega prvega zvezdnika na zadnjih dveh tekmah v zadnji četrtini sploh ni poslal na parket. Foto: Reuters

Suspenz zaradi izjav v zadnjem času

Miami Heat so suspendirali Butlerja zaradi več primerov vedenja, ki je čez sezono škodilo ekipi. Zadnji incident je bil Butlerjev komentar, da ne more več igrati s strastjo za Miami Heat: "Želim si, da bi spet našel veselje v igranju košarke. Kjerkoli že bo to, bomo kmalu izvedeli. Zunaj igrišča sem srečen, vendar želim biti spet v dominantni ekipi, želim igrati in želim pomagati tej ekipi do zmage. Trenutno tega ne počnem."

Ko so ga vprašali, ali lahko spet najde veselje v igri s Heat, je Butler odgovoril: "Verjetno ne." To je jasen znak, da je želel zamenjavo. Butler je dodal tudi, da ne ve, ali želi biti še naprej pri moštvu s Floride. V dveh tekmah, ki jih je odigral po vrnitvi po poškodbi, je povprečno dosegel devet točk ter tri skoke in asistence. V teh dveh tekmah je izvedel zgolj 11 metov na koš in zdelo se je, da nima pretiranega interesa, da bi sodeloval v igri. Glavni trener Erik Spoelstra se je zato na obeh srečanjih odločil, da ga na nobeni od dveh tekem v zadnji četrtini sploh ne pošlje na parket.

Predsednik Miamija Pat Riley je prej izjavil, da ekipa ne bo kar tako spustila Butlerja, a so zdaj spremenili svoje stališče. Pripravljeni so poslušati ponudbe in bo zanimivo videti, kako se bo ta situacija razvila. Butlerja povezujejo s številnimi moštvi, tudi z Dallas Mavericks, a vprašanje je, kdo si lahko privošči njegovo visoko plačo.