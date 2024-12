NBA znova kaznovala Edwardsa zaradi preklinjanja

Edwards je bil ob zmagi s 113:112 odločilni mož z zadeto trojko, po dvoboju pa je večkrat uporabil "neprimerne besede", kot je zapisalo vodstvo lige NBA.

Kazni zaradi neprimernih besed in obnašanja se to sezono lepijo na 23-letnika iz Atlante, potem ko je bil le teden dni nazaj kaznovan z 72.000 evri zaradi preklinjanja in kritiziranja sodnikov. Pred tem je novembra prejel še dobrih 33.600 evrov kazni zaradi sredinca, uperjenega v enega od navijačev.

Ob sedmih tehničnih napakah (skupaj 13.400 evrov) je tako Edwards zgolj to sezono plačal že za 215.000 evrov kazni.

NBA je v zadnjih dneh nekoliko zaznamovala tudi menjava med Los Angeles Lakers in Brooklyn Nets.

Slednji so po potrditvi obeh franšiz iz mesta angelov prejeli D'Angela Russella, Maxwella Lewisa in tri izbore v drugem krogu naborov (2027, 2030, 2031), medtem ko so se mrežice odrekle Shaku Miltonu in nekdanjemu soigralcu Luke Dončića pri Dallasu Dorianu Finney-Smithu.

Finney-Smith je bil sicer del menjave pred slabima dvema letoma, po kateri je Dallas iz vrst Brooklyna prejel Kyrieja Irvinga.