Na drugi strani velike luže odmevajo besede nezadovoljnega košarkarskega zvezdnika Jimmyja Butlerja, ki želi zapustiti Miami Heat. "Rad bi spet užival v igranju košarke," je po zadnjem neuspehu, porazu Vročice proti Indiani (115:128), potožil 35-letni Američan, ki ga veže veliko prijateljstvo z Goranom Dragićem, nato pa na vprašanje, ali bi lahko povrnil to veselje v dresu Miamija, odgovoril kratko in jedrnato: "Verjetno ne." Kaj to pomeni za Dallas? Bi lahko Butler okrepil zasedbo iz Teksasa?

Izmed košarkarjev, ki bi lahko v kratkem spremenili klubsko okolje v ligi NBA, po kakovosti in vrhunskem slovesu izstopa Jimmy Butler. Že vrsto let predstavlja najmočnejše orožje Miamija, na druženju zvezdnikov All-Star je nastopil že šestkrat, pri 35 letih pa še vedno igra vrhunsko košarko. Če je prisotna prava motivacija.

Na zadnji tekmi, ko je bil vrhunsko pripravljen, bilo je 16. decembra 2024, je tako prispeval 35 točk, 19 skokov in deset asistenc. Nato ga je bolezen prikovala na posteljo, izpustil je pet srečanj, zdaj, ko se je vrnil in odigral dve tekmi, pa ne more biti zadovoljen s tem, kar nudi na igrišču. Tega se zavedajo tako navijači kot tudi vodstvo kluba, zadnji dokaz za to, da želi Butler zapustiti klub, pa so dobili po nedavni tekmi.

Jimmy Butler ne skriva nezadovoljstva pri Miamiju, s katerim je dvakrat zaigral v velikem finalu. Foto: Guliverimage

Miami je v četrtek ostal praznih rok proti Indiani (115:128), Butler pa je dosegel zanj skromnih devet točk (met iz igre 3/6). Njegovo moštvo je v 27 minutah, ki jih je prebil na parketu, za tekmecem zaostalo za 27 točk. Dolgoletni prvi zvezdnik Miamija je po dvoboju dal vedeti, kako trenutno ne uživa na parketu. Zato želi poseči po spremembah, zamenjati ekipo in začutiti srečo drugje.

Kmalu bo znana njegova usoda

Kam bi se lahko preselil prvi zvezdnik Miamija? Foto: Guliverimage "Kaj si želim, da bi se zgodilo? Rad bi spet užival v igranju košarke. Kjerkoli bo že to. Kje bo to, bomo izvedeli kmalu. Tukaj sem srečen izven igrišča, na igrišču pa želim biti dominanten in pomagati ekipi do zmag. Trenutno tega ne počnem," je potožil izkušeni košarkarski as, ki je pred leti v Miamiju stkal tesno prijateljstvo z nekdanjim soigralcem Goranom Dragićem. Butler je večkrat v šali poudaril, da je postal njegov brat. Ameriški brat. Tako se je oklical za "pol Slovenca", z Dragićem pa sta najbolj blestela leta 2020, ko sta Miami popeljala v veliki finale.

Tri leta pozneje je v velikem finalu izgubil še proti Denverju, tako da ni prejel še nobenega prstana. Ko so ga novinarji po porazu z Indiano vprašali, ali si lahko veselje ob igranju košarke povrne v dresu Miamija, je Butler odgovoril z dvema besedama, ki sta dali dokončno vedeti, da se je odločil za selitev. Odgovoril je kratko in jedrnato: "Verjetno ne."

Kdor želi pripeljati Butlerja, mora ...

Z nekdanjim soigralcem Goranom Dragićem ga veže veliko prijateljstvo. Foto: AP / Guliverimage Tako je pred vrati odmevna selitev v ligi NBA. Kam pa bi se lahko odpravil pri Miamiju nezadovoljni Butler? Petintridesetletnega Američana, ki je odličen in še kako koristen tako v napadu kot tudi obrambi, v zadnjih mesecih povezujejo s selitvijo k številnim klubom iz zahodne konference. Omenjajo se Dončićev Dallas, Čančarjev Denver, pa tudi Golden State, Houston, San Antonio, Oklahoma City, Phoenix in LA Lakers. In kdo ima največje možnosti?

Težavo mnogim predstavlja visoka pogodba, ki Butlerja veže z Miamijem. Ta se izteka ob koncu sezone, v tej pa Američanu pripada slabih 49 milijonov ameriških dolarjev. Če bi pogodbo podaljšali še za eno leto, tega pa vodstvo Miamija na čelu s karizmatičnim predsednikom Patom Rileyjem po poročanju ESPN noče storiti, bi Butler v prihodnji sezoni za igranje v dresu Vročice prejel celo dobrih 52 milijonov zelencev. Miami je sicer z razmerjem zmag in porazov 17-15 trenutno na šestem mestu vzhodne konference.

Zaradi visoke plače in upoštevanja t. i. "salary cupa" bodo snubci, ki želijo pripeljati Butlerja v svojo ekipo, naleteli na številne težave. V zameno za prihod 35-letnega mladostnega veterana, ki želi znova postati dominanten na parketu in braniti barve kluba, s katerim bi lahko nizal zmage in napadal naslov, bi morali namreč izpeljati menjavo tako, da bi Miamiju poslali košarkarje, katerih pogodbeni zneski bi bili skupno enaki Butlerjevim. To pa bi Dallasu povzročilo kar nekaj preglavic.

Bi lahko Jimmy Butler v nadaljevanju kariere združil moči še z enim slovenskim košarkarjem, superzvezdnikom Dallasa in lige NBA Luko Dončićem? Foto: Reuters

Prvič po dolgem času se lahko pohvalijo z dolgo in široko klopjo, nekateri gredo celo tako daleč, da pravijo, da Mavericks niso imeli takšne globine že vse od šampionske zasedbe iz leta 2011. Če bi hoteli pripeljati Butlerja, bi moralo ekipo zapustiti kar nekaj zdajšnjih pomembnih članov Kiddove ekipe. Zato ne gre verjeti, da bi se športni direktor Nico Harrison, ki je v zadnjih letih z menjavami v Dallas pripeljal Kyrieja Irvinga, P. J. Washingtona in Daniela Gafforda, v novo sezono pa vstopil še s tremi novinci, to so Klay Thompson, Naji Marshall in Quentin Grimes, ki so se dobro vključili v moštvo, odločil za takšno tvegano potezo.

Nor scenarij: pet Dončićevih soigralcev za Butlerja

Butler si želi moštva, s katerim bi napadal naslov. Med kandidati govorice omenjajo tudi Dallas, a bo zvezdnika Miamija zelo težko pripeljati v Teksas. Pri ESPN so se vseeno poigrali z možnostjo, ki bi to dovoljevala, v njej pa bi prišlo do dogovora med kar štirimi franšizami. Če bi tako Dallas hotel pripeljati Butlerja, bi se moral posloviti od kar petih igralcev in še pravice izbora v prvem krogu nabora leta 2025. Luko Dončića bi v zameno za prihod zvenečega "brata Gorana Dragića" zapustili Naji Marshall, Daniel Gafford, Dwight Powell, Klay Thompson in Maxi Kleber! To pa bi bil verjetno prevelik udarec za Dallas, ki v tej sezoni, čeprav nima sreče z zdravjem igralcev, cilja na največji dosežek, naslov prvaka.

Eden izmed scenarijev, v katerem bi sodelovali štirje klubi V Dallas bi prišel: Jimmy Butler

V Miami bi prišli: Brandon Ingram, Naji Marshall, Daniel Theis

V New Orleans bi prišli: Daniel Gafford, Dwight Powell, Klay Thompson

V Detroit bi prišel: Maxi Kleber, Dallas bi mu predal prvi izbor nabora 2025

V ligi NBA se bo prestopni rok iztekel 6. februarja, do takrat pa bo okrog nezadovoljnega Butlerja očitno prelitega še ogromno črnila.