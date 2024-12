V ligi NBA so imeli košarkarji Dallas Mavericks po dveh zaporednih aktivnih dnevih počitek, Luka Dončić pa bo imel zaradi poškodbe leve mečne mišice še nekoliko daljšega. Kljub temu je bilo zanimivo v zahodni konferenci, v kateri je dvoboj najboljših ekip Oklahoma City Thunder in Memphis Grizzlies s 130:106 pripadel prvim. Drugi zaporedni poraz so doživeli prvaki Boston Celtics. S 123:114 so jih ugnali Indiana Pacers.

Indiana se je Bostonu oddolžila za visok poraz dve noči pred tem (105:142) in temelje za zmago postavila v zadnji četrtini. V njej so se domačini z delnim izidom 9:0 približali na 103:105, nato pa je sledil silovit odgovor varovancev Ricka Carlisla, nekdanjega trenerja Dončićevega Dallasa.

Pacers so dosegli 13 zaporednih točk za vodstvo s 15 točkami, kar je bilo dovolj za mirno končnico ter 16. zmago v sezoni in drugo proti Bostonu na letošnjih treh tekmah. Ob zadnji se je z 31 točkami najbolj izkazal Tyrese Haliburton, prav toliko točk pa je za Boston dosegel Jaylen Brown.

Tyrese Haliburton se je z Indiano veselil zmage nad Boston Celtics. Foto: Reuters

Na zahodu Oklahoma prepričljivo prva

Na vrhu zahoda pa je še naprej prepričljivo Oklahoma. Ta je povsem zasenčila drugouvrščeno zasedbo Memphisa, pri kateri ni igral poškodovani prvi zvezdnik Ja Morant. Znova je bil najučinkovitejši pri Thunder eden glavnih kandidatov za najkoristnejšega igralca sezone Shai Gilgeous-Alexander s 35 točkami in sedmimi podajami. Iz igre je zadel 14 od 19 metov ter v statistiko vpisal še štiri blokade.

Še šest drugih igralcev Oklahome je doseglo vsaj deset točk, medtem ko pri Memphisu posebej razpoloženega igralca ni bilo. Desmond Bane je dosegel 22 točk ob devetih skokih.

Orlando po preobratu do zmage v izdihljajih tekme

Najrazburljivejše je bilo na tekmi Orlando Magic – Brooklyn Nets. Zmagoviti koš za Orlando in izid 102:101 je 1,3 sekunde pred koncem s polaganjem dosegel Cole Anthony in končal preobrat po zaostanku 17 točk v zadnji četrtini. Orlando je na vzhodu na visokem četrtem mestu, Brooklyn je pri dnu.

Cole Anthony je odločil srečanje v Orlandu. Foto: Reuters

Tesni zmagi sta ponoči pripadli tudi košarkarjem Miami Heat in Minnesota Timberwolves. Prvi so s 104:100 v gosteh ugnali Houston Rockets, medtem ko so bili Volkovi na domačem parketu s 112:110 kljub le 11 zadetim trojkam iz 44 poskusov boljši od San Antonio Spurs. Pri teh je Victor Wembanyama dosegel 34 točk (13/30 iz igre). Najvišjo zmago večera so zabeležili košarkarji Atlanta Hawks. V gosteh so Toronto Raptors ugnali s 136:107 in ostali na petem mestu razpredelnice na vzhodu. Trae Young je dosegel 34 točk in deset podaj.

V Houstonu je bilo sicer zelo napeto vse do konca. Petintrideset sekund pred koncem srečanja sta si v lase skočila Amen Thompson in Tyler Herro, končalo pa se je s kar nekaj izključitvami na obeh straneh. Poleg obeh petelinov so predčasno srečanje zaključili še Terry Rozier, Jalen Green, Ben Sullivan in domači strateg Ime Udoka.

Major fight in the Heat-Rockets game. Instigated by Rockets Thompson tossing Herro to the ground. pic.twitter.com/TGyKB7beAU — Josh Rosen (@Joshimpressions) December 30, 2024

Kluba slovenskih košarkarjev, ki sta zaradi poškodb na stranskem tiru, bosta naslednjič na delu v noči na torek. Dallas Mavericks bodo brez Luke Dončića (mečna mišica) gostovali pri Sacramento Kings, medtem ko bodo prav tako v gosteh Denver Nuggets brez Vlatka Čančarja (koleno) izzvali Utah Jazz.

Liga NBA, 29. december:

Lestvica: