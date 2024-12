Za Dallas je bil to drugi poraz na zadnjih petih tekmah in očitno je, da se jim je poznala še odsotnost Najija Marshalla in tekmo PJ-ja Washingtona. Ta sta se večer pred tem vpletla v pretep in bila zato tudi kaznovana.

Portland Trail Blazers, trenutno šele 13. ekipa v zahodni konferenci, je bila skozi celo tekmo boljša ekipa, saj košarkarji Dallasa na tej tekmi niti enkrat niso bili v vodstvu. Vsekakor bodo soigralci Luke Dončića to tekmo poskušali čim prej pozabiti. Dallas je Portland v tej sezoni premagal že dvakrat, a tokrat so bili domači košarkarji boljši nasprotnik.

Pri Dallasu se je po igrišču razletel Kyrie Irving, ki je v svojo statistiko vpisal 46 točk in bil daleč najboljši košarkar na tekmi. Spencer Dinwiddie je prispeval 17 točk, po 15 točk pa sta dosegla Daniel Gafford in Quentin Grimes.

Deandre Ayton je dosegel dvojni dvojček. Foto: Guliverimage

Pri Portlandu je bilo razpoloženih več igralcev, saj jih je kar šest doseglo dvomestno število točk. Največ jih je dosegel Shaedon Sharpe, ki se je ustavil pri 23 točkah. Deandre Ayton je za domačo ekipo prispeval 21 točk in 16 skokov.

Prepričani so, da se bo Luka vrnil še močnejši

Na družbenih omrežjih so iz Dallasa sporočili novo stanje Luke Dončića. Še enkrat so potrdili, da si je naš košarkarski as poškodoval levo mečno mišico in da bodo njegovo zdravstveno stanje znova preverili čez en mesec. Ob tem so mu zaželeli hitro okrevanje in prepričani so, da so bo vrnil še močnejši.