Embiidu kazen za nespodobno gesto, Sacramento odpustil trenerja

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je centra Philadelphie 76ers Joela Embiida kaznovalo z globo 75.000 ameriških dolarjev (71.920 evrov) zaradi "nespodobnega gestikuliranja na igrišču" na božični tekmi njegove ekipe proti Boston Celtics. Sacramento Kings so medtem odpustili glavnega trenerja ekipe Mika Browna.

Kot francoska tiskovna agencija AFP povzema poročilo lige NBA, se je Embiidov incident zgodil v prvem polčasu božične tekme proti keltom, ki jo je kamerunsko-ameriški košarkar končal s 27 točkami in devetimi skoki.

Embiid je eno izmed polaganj proslavil z neprimerno gesto, ki jo prevzel iz profesionalne rokoborbe in bil zaradi nje v preteklosti tudi že kaznovan.

Najkoristnejši igralec lige 2023 je sicer letos odigral zgolj devet tekem zaradi poškodb, ob tem je dobil tudi tri tekme prepovedi igranja zaradi fizičnega obračuna z novinarjem.

Sprememba pri Sacramentu

Kraljev iz Sacramenta pa po novem ne bo več vodil Mike Brown. Kings so izgubili na zadnjih petih zaporednih tekmah in so trenutno na 12. mestu v zahodni konferenci. Vodenje ekipe bo začasno prevzel pomočnik trenerja Doug Christie, AFP povzema ameriški ESPN.

Mike Brown ne bo več vodil Sacramenta. Foto: Reuters

Sacramento je letos zaenkrat pri izkupičku 13 zmag in 18 porazov, v četrtek pa so kralji s 113:114 izgubili proti Detroitu, kjer so zapravili tudi prednost 19 točk.

Brown je bil sicer izglasovan za trenerja leta lige NBA 2023, potem ko je Kralje po 16 letih znova pripeljal v končnico. Junija mu je tako franšiza iz Kalifornije podaljšala pogodbo za nadaljnja tri leta.

Štiriinpetdesetletnik je pred tem vodil tudi Cleveland Cavaliers in Los Angeles Lakers ter bil pomočnik Stevu Kerru pri Golden State Warriors.

