V zadnji četrtini je Rajaković ob zaostanku svoje ekipe s 103:125, potem ko delivci pravice ob eni izmed akcij niso dosodili osebne napake nasprotni ekipi, povsem izgubil nadzor in si ekspresno prislužil dve tehnični napaki, po katerih je bil zatem tudi avtomatsko izključen. "Prekleti prekršek, prekleti prekršek," je besnelo iz srbskega stratega, ki je skočil proti sodniku, ob tem pa so ga skušali zadržati tudi člani njegove ekipe, med drugim tudi Scottie Barnes in Ochai Agbaji ter pomočniki na klopi, a ga niso zmogli pomiriti. Ob vsem skupaj so se močno zabavali gledalci v FedExForumu v Memphisu, kjer je Rajaković v letih 2020 do 2023 opravljal vlogo pomočnika.

Trenutek, ko je Rajaković povsem izgubil živce:

"Ne morem govoriti v imenu Rajakovića ali kaj se mu je podilo po glavi, sploh ne v takšnih trenutkih, a očitno je, da je skušal zaščititi naše igralce," je po koncu dejal njegov pomočnik na klopi Toronta Pat Delany. Toronto je na koncu izgubil še devetič zapored, skupno je v tej sezoni pri izkupičku 7-24, s čimer zaseda predzadnje mesto v vzhodni konferenci. Memphis je Torontu na koncu nasul kar 155 točk, kar je največ točk ene ekipe v tej sezoni. Pred tem so sezonski rekord držali košarkarji New York Knicks, ki so ob zmagi proti Denverju dosegli 145 točk.

45-letni srbski trener je dobil svojo prvo izključitev v trenerski karieri, a je lani po eni izmed tekem že kritiziral delo sodnikov in bil kaznovan s 25 tisoč dolarji (slabih 24 tisoč evrov) kazni.

