Oklahoma se ne zaustavlja, neverjeten dosežek Atlante

V noči na petek je bilo v košarkarski ligi NBA na sporedu devet srečanj. Košarkarji Oklahome City Thunder so dobili še svojo deveto zaporedno tekmo, potem ko so s 120:114 zmagali na gostovanju pri Indiani Pacers, ki je tako sklenila niz petih zaporednih uspehov. Atlanta Hawks pa so na krilih neverjetne zadnje četrtine, v kateri so dosegli kar 50 točk, s 141:133 premagali Chicago Bulls. Brookyln Nets so s 111:105 zaustavili pokalne prvake Milwaukee Bucks.

Košarkarji Oklahome so prišli še do svoje 24. zmage v tej sezoni, s čimer so se utrdili na prvem mestu zahodne konference. Znova je blestel Shai Gilgeous-Alexander, ki je s 45 točkami izenačil svoj strelski rekord kariere. Iz igre je zadel 15 metov izmed 22 poskusov, bil je nezgrešljiv iz črte prostih metov (11/11). Indiana je sicer po košu sicer izjemno skromnega Tyresa Haliburtona v končnici povedla s 107:103, a je Oklahoma z delnim izidom 8:0 1:39 pred koncem povedla s 111:107.

Pri Thunder, ki so pogrešali poškodovanega Alexa Carusa, je poleg Gilgeousa-Alexandra, ki je 45 točkam dodal še sedem skokov in osem asistenc, Jalen Williams dosegel 20 točk. Pri Indiani, ki je izgubila prvič po nizu petih tekem, je Andrew Nembhard prispeval 23 točk, devet skokov in sedem asistenc, so pa Pacers pogrešali predvsem prispevek Haliburtona, ki je prispeval le štiri točke.

50 točk Atlante v zadnji četrtini

Za najbolj noro četrtino dneva pa so poskrbeli košarkarji Atlante Hawks, ki so ob zmagi nad Chicagom (141:133) v zadnjem delu srečanja dosegli kar 50 točk (50:25). Bulls so 6:23 pred koncem še vodili s 124:107, a je Atlanta odgovorila z delnim izidom 23:2 in povedla prvič po prvi četrtini, nato pa prišla tudi do velike zmage. Jalen Johnson je s 30 točkami postavil strelski rekord kariere, k svojemu dosežku pa je dodal še 15 skokov, Trae Young je k zmagi dodal 27 točk in 13 asistenc.

Na drugi strani je Chicago dosegel 22 trojk, Bulls pa so še 31. zaporedno tekmo dosegli vsaj deset trojk, a to na koncu ni bilo dovolj za uspeh. Zach LaVine je ob porazu dosegel 37 točk, zadel je sedem trojk iz devetih poskusov.

Drama v Orlandu, poraz Milwaukeeja

Pravi triler so gledalci videli na Floridi, kjer je košarkar Miamija Tyler Herro v lokalnem obračunu proti Orlandu odločilni točki dosegel manj kot sekundo pred koncem dvoboja za končno zmago z 89:88. Herro je bil z 20 točkami tudi prvi strelec gostujoče zasedbe, v domači, kjer so manjkali prvi zvezdniki Paolo Banchero, Franz in Moritz Wagner, pa je Jalen Suggs dosegel 29 točk.

Brooklyn Nets so s 111:105 premagali Milwaukee Bucks, ki so še tretjo tekmo zapored pogrešali svoji glavni orožji Giannisa Antetokounmpa in Damiana Lillarda. Nets so pred tekmo z Milwaukeejem izgubili na zadnjih osmih izmed desetih tekem, so pa prekinili niz treh zaporednih porazov na gostovanjih pri Milwaukeeju. Cameron Johnson je ob zmagi dosegel 29 točk, pri Milwaukeeju je Khris Middleton prispeval 21 točk.

Washington je dosegel šele peto zmago v tej sezoni, potem ko je na domačem parketu premagal Charlotte s 113:110. Junak dvoboja je bil Jordan Poole s 25 točkami, ob tem je 8,1 sekunde pred zadnjim zvokom sirene zadel tudi odločilen met za tri točke. Houston je v New Orleansu slavil s 128:111, najbolj učinkovita moža pa sta bila Jalen Green s 30 in Cam Whitmore s 27 točkami. Zach Edey z 21 točkami in 16 skoki ter Jaren Jackson z 21 točkami in 11 skoki sta najbolj zaslužna za visoko zmago Memphisa proti Torontu s 155:126. Portland je doma premagal Utah s 122:120, Detroit pa v gosteh Sacramento s 114:113.

Tako Dallas Mavericks kot Denver Nuggets bodo ponovno na delu v noči na soboto, a eni in drugi se bodo zaradi poškodb morali znajti brez slovenskih reprezentantov.

