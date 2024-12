Srce parajoča zgodba o mladem Tommyju, ki mu je Luka Dončić polepšan dan

Slovenski športni junak Luka Dončić navdušuje tako na parketu kot tudi zunaj njega. Proti Portlandu se je po dveh tekmah odsotnosti vrnil na igrišče in navdušil z vrhunsko predstavo, pred srečanjem pa je polepšal dan gorečemu navijaču Tommyju Marshallu. 20-letni Američan je s pomočjo mlajšega brata, ki mu je daroval kostni mozeg, prebolel levkemijo. Dončić, znan po plemenitih dejanjih, je oba sprejel in ju prazničnemu času primerno tudi obdaroval. Sreča v Tommyjevih očeh je bila nepopisna.

Dallas Mavericks, eden najboljših košarkarskih klubov na svetu, ogromno pozornost posveča svojim navijačem. Tako je pred srečanjem s Portlandom pomagal uresničiti dolgoletno željo Tommyju Marshallu, ki ga je življenje pred leti postavilo pred veliko preizkušnjo. Ko je bil star 14 let, so mu diagnosticirali akutno limfoblastno levkemijo. Za eno leto je moral pozabiti na obiskovanje srednje šole. Vso energijo je vložil v to, da bi premagal smrtno nevarno bolezen. Ko se je že zdelo, da jo je resnično prebolel, se mu je med pandemijo novega koronavirusa ponovila. Takrat ga je rešil tri leta mlajši brat Andrew. Daroval mu je kostni mozeg, sledila je presaditev, nato pa je zgodba dobila srečni konec.

Tommy je ozdravel. Lahko se je znova posvetil obiskovanju srednje šole in igranju košarke, v ligi NBA pa je še naprej stiskal pesti za Luko Dončića. 20-letni Američan je namreč dolgoletni navijač in oboževalec slovenskega košarkarskega virtuoza, ki ga zavzeto spremlja že vse od leta 2018, vse od trenutka, ko je Ljubljančan prvič oblekel dres Dallasa v ligi NBA. Čeprav prihaja iz okolice Detroita v zvezni državi Michigan, navija za moštvo iz Teksasa. Ravno zaradi slovenskega športnega junaka, ki ga skuša posnemati na parketu. Pred tekmo s Portlandom se mu je uresničila dolgoletna želja. V živo je srečal svojega junaka.

Dončić, znan po tem, da zelo rad, če mu to dovoljuje čas, polepša trenutek športnim navdušencem, je Tommyja in njegovega brata Andrewa sprejel pred tekmo in ju obdaroval. Prejela sta tri pare košarkarskih čevljev Luka 2. Stopil je tudi v klubsko slačilnico in jima prinesel dve brisači s svežim podpisom Kyrieja Irvinga, v dar sta prejela tudi žogo z dragocenim avtogramom enega najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu, najbolj prepoznavnim ambasadorjem slovenskega športa.

Tommy je po ganljivem srečanju ameriškim medijem povedal, da ga je Luka navdušil s sproščenostjo, prijaznostjo in dobrosrčnostjo. Če kdo dobro ve, kako lepo je nekomu polepšati dan, je to prav LD77. Nedavno, ravno na svetovni dan košarke, je v Dallasu predstavil fundacijo za razvoj mladinskega športa, v središču pozornosti svetovne košarkarske javnosti pa bo znova v sredo, na božič, ko bo Dallas v poslastici lige NBA in zelo prijaznem terminu za navijače v Evropi (začetek bo ob 20.30) gostil Minnesoto.