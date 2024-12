V ligi NBA so v nedeljo odigrali le tri tekme. Na delu je bil tudi Denver, ki se je na gostovanju v New Orleansu močno namučil. Nikola Jokić, ki je vknjižil nov trojni dvojček, in druščina so zmagali šele po podaljšku. Na drugi strani velike luže odmeva govorica, da bi se lahko k srbskemu velikanu Jokiću in trenutno poškodovanemu Vlatku Čančarju preselil zvezdnik Miamija Jimmy Butler, ki je pred leti postal dober prijatelj Gorana Dragića in njegov ''ameriški'' brat. Butler je izpustil zadnjo tekmo Miamija, na kateri so njegovi soigralci proti Orlandu v zadnji četrtini zapravili kar 25 točk prednosti.

V ligi NBA v tej sezoni ni tako razigranega in vsestranskega igralca, ki bi se lahko pohvalil s tako razkošno statistiko kot Nikola Jokić. 29-letni as v povprečju na tekmo prispeva malodane trojni dvojček (31 točk, 13 skokov in 9,8 asistence) in vodi na lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca, ki ga je osvojil trikrat v zadnjih štirih sezonah.

Srb je voz Denverja vlekel tudi na gostovanju pri drugi najskromnejši ekipi lige New Orleans Pelicans, kjer so s soigralci do zmage prišli šele po podaljšku (129:132). Jokić je ob zmagi vpisal nov trojni dvojček (27 točk, 13 skokov, 10 asistenc), skupaj z Jamalom Murrayjem (27 točk, 8 skokov, 4 asistence) sta 25 točk od skupno 54 dosegla v zadnji četrtini in podaljšku.

Nikola Jokić je vknjižil nov trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Russell Westbrook je k zmagi dodal 21 točk, pet skokov in pet asistenc. Jordan Hawkins je pri domačih dosegel 25 točk, C.J. McCollum 24, Dejounte Murray pa je 17 točkam dodal kar 15 asistenc in osem skokov.

Denver, ki je bil v preteklosti vajen osvajati mesta blizu vrha zahodne konference, za zdaj pa je s 15 zmagami in 11 porazi "zgolj" na petem mestu. To je manj od pričakovanj, tako da v taboru Denverja razmišljajo o kadrovskih menjavah.

Ameriški zvezdnik, ki se je oklical za pol Slovenca

Jimmy Butler in Goran Dragić sta leta 2020 z Miamijem zaigrala v velikem finalu lige NBA, nato pa je Ljubljančanu zagodlo zdravje, kar so LA Lakers smelo izkoristili. Foto: Getty Images Trenutno poškodovani slovenski reprezentant Vlatko Čančar bi tako lahko dobil novega soigralca. Ta je še kako zvezdniški, pa tudi povezan s Slovenijo, saj je pri Miamiju stkal tesno prijateljstvo z Goranom Dragićem. Jimmy Butler je večkrat v šali poudaril, da je postal njegov brat. Ameriški brat. Sebe je tako oklical za pol Slovenca!

Zanimivo je, da 35-letnega Američana, ki je odličen in še kako koristen tako v napadu kot tudi v obrambi, v zadnjih mesecih povezujejo tudi z možnostjo selitve k številnim klubom iz zahodne konference. Omenjali so se celo Dončićev Dallas, pa tudi Golden State, Houston, San Antonio, Oklahoma City, Phoenix in LA Lakers, zdaj pa se omenja tudi Denver. Novinar ESPN Bobby Marks razkriva, da bi lahko Miami v zameno za Butlerja dobil Michaela Porterja Jr., Zekeja Nnajija ter še možnost prvega izbora na naboru v letih 2026 in 2031. Hrvat Dario Šarić bi se iz Denverja preselil v Detroit, v obratno smer pa bi odšel Bobi Klintman.

Denver je v tej sezoni že večkrat razočaral navijače na tekmah proti izrazitemu outsiderju. V zadnjih tednih je tako izgubil dvoboja proti Portlandu in Washingtonu. Tokrat ga čaka gostovanje v dvorani Smoothie King Center, kjer je letos 15. novembra že doživel poraz (94:101). Foto: Reuters

To bi bil torej scenarij, v katerem bi sodelovali trije klubi. Z Denverjem se sicer povezuje še nekaj igralcev, ki bi lahko prišli v Kolorado. To sta denimo Zach LaVine (Chicago) in Brandon Ingram (New Orleans), s katerim se bo Denver spoprijel v noči na ponedeljek, na izhodnih vratih Nuggetsov pa bi se lahko tako znašel Michael Porter Jr.

Čudež Orlanda, pred tem je bilo razmerje 0-796!

Cole Anthony je pomagal Orlandu do neverjetnega preobrata proti Miamiju. Foto: Reuters Butler je zaradi bolezni, imel je želodčne težave, izpustil zadnjo tekmo. To je bil floridski obračun z Orlandom, ki je ponudil epski zaključek in boleč poraz Miamija, ki je v zadnji četrtini vodil že za 25 točk, a na koncu izgubil s 114:121. Orlando je bil v zadnji četrtini boljši kar s 37:8, junak srečanja pa je postal Cole Anthony, ki je pri zmagovalcih dosegel 35 točk, od tega kar 27 v drugem polčasu. Miami je tako zapravil težko predstavljivo prednost. Prvi polčas je dobil s 76:56, po treh četrtinah je vodil s 106:84, nato pa povsem padel v igri in izgubil s 114:121.

Novinar Tim Reynolds (Associated Press) je postregel s statističnim sladkorčkom, da so ekipe, ki so v zadnjih petih letih v ligi NBA v zadnjo četrtino vstopile z vsaj 22 točkami zaostanka, izgubile vseh 796 tekem.

Teams with a 22-point lead or more entering the fourth quarter had gone 796-0 in NBA games since Dec. 22, 2019.



Heat led by 22 entering the fourth tonight.



The final: Magic 121, Heat 114. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) December 22, 2024

Orlandu je tako uspel pravcati čudež, pri Miamiju pa so v najobčutljivejšem delu srečanja zagotovo pogrešali pomoč izkušenega Butlerja, ki še čaka na veliki prstan. Najbližje je bil leta 2020, ko je v navezi z vročim ''bratom'' Gogijem Dragićem popeljal Miami v finale, a nato ostal praznih rok proti Jezernikom. Tudi zaradi nesrečne poškodbe slovenskega Dragona.

Indiana Pacers so do zmage prišli pri Sacramentu. Foto: Reuters

V nedeljo sta do zmag prišla še Indiana Pacers in Houston Rockets. Prvi so za četrto zaporedno zmago s 122:95 slavili pri Sacramentu, sedem košarkarjev je ob zmagi doseglo dvomestno število točk, Pascal Siakam je ob 19 točkah vpisal še deset skokov, Timothy John McConnell pa je 12 točkam dodal še deset asistenc.

Houston je s 114:110 zmagal pri Torontu, Dillon Brooks je dosegel 27 točk, Jalen Green jih je k zmagi dodal 21, Alperen Sengun pa je 17 točkam dodal še deset skokov.

