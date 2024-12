Vrnitev nebeškega skakalca in garača v Dallas, a ...

Derrick Jones Jr. se je iz Dallasa preselil v Los Angeles, kjer odlično sodeluje z Jamesom Hardnom. Foto: Reuters Ko se je Dallas v prejšnji sezoni po sušnih 13 letih znova prebil v veliki finale lige NBA, je igral zlasti v obrambi, vsekakor pa je izstopal tudi z izjemnimi fizičnimi sposobnosti, nebeškim odskokom in spektakularnimi zabijanji, pomembno vlogo tudi krilni igralec Derrick Jones Jr. Prikupil se je navijačem Dallasa, ki so težko sprejeli dejstvo, da se po zgolj eni sezoni med telički, ko je zaigral v velikem finalu, že seli drugam.

Sprejel je donosno triletno ponudbo Los Angeles Clippers in se preselil v mesto angelov, novemu moštvu pa pomagal z odlično igro v obrambi. Dvignil je raven. Če so imeli Clippers v prejšnji sezoni 17. najboljšo obrambo v ligi NBA, so trenutno veliko višje, na sedmem mestu. Pri tem jim je veliko pomagal prav 27-letni Jones Jr.

Luka Dončić je večkrat izrazil javno željo, da bi Derricka Jonesa Jr. zadržali v Dallasu, a se je Američan po koncu izjemno uspešne sezone odločil za nadaljevanje poti v mestu angelov. Foto: Reuters

V noči na petek se obeta priložnost, da bi ga prvič po odhodu iz Dallasa pozdravili navijači Mavericks v dvorani American Airlines Center, a je tudi Jonesu podobno kot Luki Dončiću, s katerim je imenitno sodeloval in izkoristil izjemne asistence Ljubljančana tako za atraktivna zabijanja kot tudi zadete mete za tri točke, zagodlo zdravje. Zaradi poškodbe desne stegenske mišice bo najverjetneje počival vsaj do božiča. To pomeni, da ga ne bo niti na tekmi v Dallasu v noči na nedeljo, ko bodo Clippers gostovali pri Dončićevih še drugič zapored v treh dneh. Njegov uradni status je vprašljiv.

Tako je tudi pri Kyrieju Irvingu, ki je drugi veliki zvezdnik Dallasa, in veliko presenečenje bi bilo, če ne bi letos zaigral na zvezdniški tekmi All-Star, kjer serijsko nastopa Dončić. Lani je bil Slovenec edini udeleženec Dallasa na tekmi, ki bo letos v želji, da bi ponudila več raznovrstnih užitkov, zaživela v novem formatu. Mavericks želijo, da bi poleg LD77 zaigral še kdo drug, zato pozivajo navijače, naj marljivo prispevajo glasove. Tako lahko glasujete tudi vi.

Oslabljeni bodo tudi LA Clippers

Današnji dvoboj v Dallasu bo potekal brez največjih zvezdnikov ekip. Foto: Reuters Dallas je nazadnje igral doma 3. decembra, zdaj pa ga čaka niz štirih zaporednih tekem na domačem parketu, s katerimi si lahko še izboljša soliden izkupiček (17 zmag in devet porazov) in se še povzpne na lestvici. Tudi LA Clippers bodo oslabljeni. Še vedno manjka Kawhi Leonard, ki v tej sezoni sploh še ni zaigral, odsotna bosta tudi Terance Mann in P. J. Tucker.

Pri Dallasu bosta poleg Dončića zagotovo manjkala še Jaden Hardy in Dante Exum, a ima trener Kidd na voljo dolgo in široko klop. Navijači Dallasa pravijo, da ni bila tako kakovostna klop že vse od šampionske sezone 2010/11. O tem priča tudi podatek, da je Dallas brez Dončića na šestih tekmah v tej sezoni zmagal kar petkrat.

Nemec prvič za bojevnike?

Dennis Schröder se je iz Brooklyna preselil v Kalifornijo. Foto: Reuters V noči na petek bo na delu 26 ekip. Eden redkih, ki bo počival, je vodilni Cleveland. Na delu ne bo tudi Milwaukeeja, ki je med tednom osvojil lovoriko in v Las Vegasu postal zmagovalec ligaškega pokala.

Vodilni Cleveland je eden redkih, ki ta večer počiva. Pa tudi zmagovalec ligaškega pokala lige NBA Milwaukee. Oklahoma City, vodilni klub zahodne konference, bo nastopila prvič po porazu v finalu ligaškega pokala. Gostovala bo pri Orlandu, ki ne more računati na Paola Banchera in Franza Wagnerja. Pri Oklahomi ne bo Cheta Holmgrena, Jaylina Williamsa in Nikole Topića.

Prvak Boston, ki ima drugi najboljši izkupiček v ligi, se bo pomeril proti Chicagu, Memphis, ki je na zahodu pred Dalasom, pa proti Golden Statu, za katerega bo morda debitiral Nemec Dennis Schröder. Njegov status je vprašljiv, podobno pri Memphisu velja za Jaja Moranta in Marcusa Smarta. Denver, pri katerem blesti in navdušuje vsestranski srbski velikan Nikola Jokić, bo brez poškodovanega Vlatka Čančarja favorit na gostovanju v Portlandu, ki je izgubil šest tekem zapored.

Liga NBA, 19. december:

Lestvica: