Prvi mož KZS je s predstavniki sedme sile spregovoril o vseh perečih temah zadnjih mesecev, ob katerem je med pozitivnimi točkami treba omeniti odličji reprezentanc do 18 in 20 let na evropskih prvenstvih, pa tudi čedalje boljše predstave ženske izbrane vrste, ki je z naturalizacijo Jessice Shepard zadela v polno. Je pa bilo, jasno, ob zadnjem druženju v tem koledarskem letu največ besed namenjenih moški reprezentanci in polemikam okoli selektorja Aleksandra Sekulića, ki kljub slabšim predstavam v zadnjem obdobju ob kljukici na uvrstitvi na EuroBasket prihodnje leto še naprej uživa zaupanje vodstva krovne zveze.

"Največ polemik in debat v minulem letu je bilo okoli moške reprezentance. Uvrstili smo se na evropsko prvenstvo, nismo pa se na olimpijske igre. Oboje je bilo nekako pričakovano. Igralci javno pravijo, da podpirajo selektorja, in tudi ko sem z njimi, res ne vidim, da bi bilo kaj narobe. Trening pred tekmo s Portugalsko v Lizboni je bil eden najboljših, kar sem jih videl v svojem mandatu na predsedniškem mestu. Mi pa ni jasno, kaj se je potem dogajalo na igrišču med tekmo," je dejal Erjavec.

Nad predstavama s Portugalsko ni mogel biti pretirano navdušen. Foto: www.alesfevzer.com

Rezultat dosežen

Slovenska izbrana vrsta je v zadnjem kvalifikacijskem oknu za evropsko prvenstvo po katastrofalni predstavi klonila proti Portugalski, ki jo je nato v Kopru z veliko mero sreče ugnala in si zagotovila mesto na evropskem prvenstvu. Polomija je bil tudi kvalifikacijski turnir za olimpijske igre poleti, kjer sta odmevala predvsem poraz proti Hrvaški in povsem razglašena predstava proti sicer izjemno kakovostni Grčiji. Še bolj kot rezultat so v zadnjem letu v oči bodle igre reprezentance, ki so bile ob poškodbah in vse ožjem ter ob tem (pre)izkušenem igralskem kadru večkrat za pozabo.

"Za komentiranje igre nisem najbolj kvalificiran, športni direktor in selektor sta povedala že veliko. Lahko pa rečem, da je bil prvi polčas na Portugalskem katastrofa, enako tekma s Hrvaško na olimpijskih kvalifikacijah. Grčija je bila takrat veliko močnejša, tudi Portugalska ni slaba reprezentanca. Konec koncev izgubljajo tudi druge reprezentance. Z igro ne moremo biti zadovoljni, a pomembno je, da se prebiješ skozi ta okna in uvrstiš na veliko tekmovanje. Zanimata me rezultat, ta je bil dosežen, in priključevanje mladih – in tudi to je bilo v neki meri doseženo," je dejal Erjavec.

Polemike okoli selektorja

Kljub uvrstitvi na EuroBasket pa je javnost v zadnjem letu večkrat izrazila jasno mnenje in zahteve po menjavi na selektorskem mestu. Da je ozračje v izbrani vrsti vse prej kot blesteče, je bilo jasno povedano že po EuroBasketu 2022, na katerem je Slovenija v osmini finala klonila proti Poljski. Ob pogledu na klop bi si marsikateri zunanji opazovalec podobno mislil tudi v zadnjem času.

Aleksander Sekulić še naprej uživa popolno zaupanje vodstva KZS. Foto: Aleš Fevžer

"Igralci so lahko zasičeni, a hkrati eden brez drugega ne morejo. A če bi sam gledal samo na to, kaj meni javnost in kaj si ta želi, je brezpredmetno, da sem na tem položaju. Izvoljen sem bil zato, da vodim KZS. Delamo to, kar se nam zdi najbolje, zagotovo slišimo pozive javnosti in nekateri se me dotaknejo, a to je nekaj, kar ne sme vplivati na odločitve celotne KZS," je prepričan Erjavec.

"Edini spodrsljaj, na katerem pod vodstvom Sekulića nismo uresničili potenciala, je evropsko prvenstvo 2022 in tista tekma s Poljsko. Na svetovnem prvenstvu smo presegli zadano, kvalifikacije za olimpijske igre so bile odraz trenutnega stanja, hkrati pa smo se uvrstili na EuroBasket. Kakšen pa sploh je naš potencial? Koliko igralcev imamo v ligi NBA in evroligi? Treba je biti realen. Smo med desetimi najboljšimi reprezentancami v Evropi, presenetimo lahko vsakega, prav tako pa lahko tudi izgubimo," je dodal predsednik KZS.

Ob tem je beseda nanesla tudi na Sekulićevega predhodnika Rada Trifunovića, ki se je od mesta selektorja poslovil marca 2020. "Rado takrat ni bil pripravljen za mesto selektorja, prišel je v velike čevlje Igorja Kokoškova, odnesel ga je rezultat in nič drugega. Niso vsi za selektorja, niti za doseganje rezultatov v danih razmerah. Tudi zdajšnji trener Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da ko je vodil Črno goro, se je ob igrišču počutil, kot da bi ga postavili pred strelski vod, saj nimaš časa za pripravo," je dejal Erjavec.

"Nerealno je pričakovati medaljo na vsakem tekmovanju," pravi Erjavec. Foto: Aleš Fevžer

Ali ima javnost glede reprezentance potemtakem prevelika pričakovanja? "Tu sta zdaj aktualni dve stvari. Eno je, da javnost želi imenovati selektorja – in tega ne sme biti. Lahko javnost izraža svoje mnenje, a sami se ne smemo odločati na podlagi tega, temveč tako, kot je najboljše. Druga stvar pa so pričakovanja javnosti, kakšna so, ne vem. A če se pričakuje medaljo na vsakem tekmovanju, je to nerealno. To je nerealno za vse reprezentance. Normalno pa je v športu, da naskakuješ vrh. Zagotovo ne boš šel na prvenstvo in rekel, da boš lovil deseto mesto. Cilji so vedno najvišji, ali so realni, pa je druga zgodba," odgovarja Erjavec.

Tudi on se je ob selektorju v zadnjem času večkrat znašel na tnalu javnosti. "V današnjem času je nemogoče, da se o komentarjih ne bi pogovarjali, a ostajamo trdno na tleh. Vemo, kaj je naš fokus, se nas pa zagotovo dotakne – vsakega posameznika in tudi KZS kot celote. Dotakne se tudi reprezentantov, a vsak na koncu ve, kaj dela in zakaj dela. Negativni komentarji so del zgodbe. Me pa na neki način veseli, da se o nas govori, nikakor pa ne morem potrditi, da je vsaka reklama dobra reklama," pravi Erjavec.

Svoje nestrinjanje in razočaranje nad vodstvom zveze je še posebej glasno večkrat izrazil tudi legendarni Peter Vilfan, ki se je bučno odzval že na Erjavčeve komentarje, da "KZS ne bo vodila ulica", večkrat pa je dogajanje eskaliralo tudi v zadnjem obdobju. "Jaz sem po nekaj mesecih odgovoril na eno novinarsko vprašanje v zvezi s tem, prej nisem komentiral tega, tudi zdaj ne bom več. Vsak ima pravico izražati svoje mnenje in verjetno tudi razloge za tovrstna dejanja in to spoštujem," je bil na to temo kratek predsednik KZS.

Kandidatura za EuroBasket 2029

Na KZS so ob aktualnem dogajanju v zadnjem času ogromno pozornosti namenili vlogi kandidature za eno izmed skupin prvega dela EuroBasketa 2029, v boju za katerega Slovenijo čaka huda konkurenca. Svojo kandidaturo so namreč ob Sloveniji oddale še Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Litva, Nizozemska in Španija. Pri Fibi Europe bodo štiri od osmih kandidatov po koncu izbirnega postopka razglasili za sogostitelje 43. EP.

"Za nami sta srečanja tako evropskega kot svetovnega odbora Fibe. Kaže nam dobro, je pa dejstvo, da tako močnih kandidatov že dolgo ni bilo, težko je reči, da kdo izmed kandidatov ne bi bil primeren. Tako da nas čaka veliko dogovarjanja in lobiranja, končna odločitev pa sledi maja," je o tej temi povedal Erjavec.

Bodo Stožice leta 2029 gostile eno izmed skupin EuroBasketa? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Beseda je seveda nanesla tudi na Luko Dončića, ki je ravno sinoči znova blestel v dresu Dallasa. Slovenski kapetan je pred dnevi potrdil, da bo prihodnje leto znova oblekel slovenski dres na EuroBasketu, ob tem pa izrazil tudi navdušenje, da bi leta 2029 slovenski dres nosil na domačih tleh.

Luka, Luka, Luka ...

"Glede Luke je ogromno pričakovanj, včasih tudi neupravičenih. Zagotovo v reprezentanco prinese dodano vrednost, ne more pa vsega sam, hkrati pa tu ni vse na selektorju. Želimo si priključiti mlade, kdo jih bo vodil čez pet let, pa lahko samo ugibamo. Za rezultat se mora iziti res vse. Razmišljamo, da pri kakšnem naslednjem turnirju v ospredju ne bi bil rezultat, a ko imaš v ekipi Luko, to samodejno pride zraven. Dejstvo je, da v teh oknih ne moreš računati na košarkarje iz lige NCAA, se pa na njih zagotovo računa v prihodnosti. Je pa potem veliko odvisno od forme in zdravstvenega stanja," je prepričan Erjavec. "Zelo pomembno je, da se Luka v reprezentanci dobro počuti, enako je pomembno tudi pri LeBronu Jamesu. Pomembno nam je, da se rad vrača, zelo je tekmovalen in pripaden, hkrati pa se tu dela v dobrem vzdušju," je dodal prvi mož KZS.

Josh Nebo ima težave s poškodbo roke. Foto: www.alesfevzer.com

Pred nadaljevanjem reprezentančne zgodbe zagotovo nekaj skrbi vnaša nova nedavna poškodba Vlatka Čančarja. "Saša Dončić je veliko na vezi s Čančarjem. Je zelo pozitiven, imel je dve izbiri zdravljenja, odločil se je za krajšo, upam, da bo to tudi prava. Ima res neverjetno smolo, upam, da se bo vse skupaj nekoč povrnilo," je dejal Erjavec. S poškodbo se v zadnjem času spopada tudi glavno slovensko naturalizirano orožje Josh Nebo. Erjavec je potrdil, da je trenutno prva izbira reprezentance. "Njegovo zdravstveno stanje nas skrbi, ker ne vemo povsem, kako bo. Je izjemen igralec in bi si ga februarja želeli imeti zraven, da se uigra. Kar zadeva naturalizirane košarkarje, bo več povedala stroka, je pa Josh zagotovo trenutno naša prva izbira," je dejal Erjavec, ki je še enkrat več potrdil, da je bila zveza v stiku tudi s članom Dallasa Danielom Gaffordom, obe strani pa si za prihodnost puščata odprta vrata.

